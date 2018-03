Von Jürgen Lutz und Anke Leuschke

Ob atemberaubende Berg- und Talfahrten an den Aktienbörsen, Angst vorm drohenden Kollaps des Euro-Systems oder Furcht vor Inflation - die Anleger plagen derzeit viele Sorgen. So mancher setzt da vor allem oder nur auf Liquidität, nach dem Motto: Wer nichts macht, macht auch nichts falsch. "Irrtum", sagen unabhängige Vermögensberater, denn eine solche "Strategie" führe zu sicheren Verlusten an Kaufkraft. Spätestens seit die EZB wieder an der Zinsschraube gedreht hat, drohen Zeiten mit weiteren Niedrigzinsen.

Karl-Heinz Köffler weiß, wo Anlegern derzeit der Schuh drückt. "Das größte Angstpotenzial liegt in der politischen Unsicherheit, verursacht durch hohe Staatsverschuldung", sagt der Geschäftsführer der I.C.M. Independet Capital Management Vermögensberatung GmbH mit Sitz in Mannheim. Hinzu komme ein steigendes Misstrauen gegenüber den Banken. Trotzdem begingen die Anleger immer wieder den gleichen Fehler: "Sie horten viel Geld auf niedrig verzinsten Konten" - was angesichts des Wunsches, sich gegen die Geldentwertung abzusichern, schon fast schizophren erscheint. Vielen sei nicht bewusst, "dass wir eine schleichende Inflation haben", so der Finanzexperte.

Diese Beobachtung macht auch Stefan Schambach, Regionaldirektor Südwest der Finum Private Finance AG immer wieder. Nach Ansicht des Heppenheimer Vermögensprofis sind die Beträge, die auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten geparkt werden, vielfach deutlich zu hoch: "Oft liegt ein Großteil des Vermögens in Sparanlagen wie Girokonto, Tages- oder Festgeld, die nur minimale oder keine Zinsen abwerfen." Das Problem dabei: Bei einem Zinsertrag von 0,5 Prozent und einer Inflationsrate von nur zwei Prozent führt diese Kombination auf Dauer zu einem spürbaren Verlust an Kaufkraft - nach zehn Jahren sind die Ersparnisse bei gleichbleibender Inflation real 15 Prozent weniger wert.

Die Experten raten daher, nur den unverzichtbaren Teil als täglich verfügbares Geld zu halten. Aus Schambachs Sicht sollten Anleger generell und vor allem momentan den Schwerpunkt auf Anlagen mit einem inneren beziehungsweise materiellen Wert setzen, wie zum Beispiel auf Immobilien, Direktinvestments, Edelmetalle oder liquide Wertpapiere. Bei diesen Anlagen sei die Wahrscheinlichkeit auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis einfach höher. Täglich verfügbares Geld ist nach Schambachs Worten eher ein "Notgroschen" und sollte je nach Alter Verdienst und Lebensstandard in etwa zwischen fünf und fünfzehn Prozent des Gesamtvermögens ausmachen. "In der Regel sollten die Ausgaben für zwei bis sechs Monate, also zwischen fünf und 15-tausend-Euro abgedeckt sein."

Auch Karl-Heinz Köffner sieht das ähnlich. "Täglich verfügbares Geld dient als Liquiditätsreserve." In der jetzigen Zinssituation sollte der Bargeldbestand nur so hoch wie nötig sein und rät: "Der liquide Anteil sollte mindestens das Dreifache des monatlichen Nettoeinkommens ausmachen", angelegt als Festgeld oder Tagesgeld. Bei größeren Beträgen könne man Festgeld bis drei Monate oder Anleihen mit kurzen Laufzeiten erwägen. Diese Quote sollte zudem ausreichen, um den Lebensunterhalt ein Quartal zu bestreiten: "Wer im Monat 3000 Euro benötigt, ist gut beraten, etwa 10 000 Euro liquide zu halten", so sein Rat.

Schambach und seine Kollegen haben beobachtet, dass ihre Kunden sich mit diesem Geldanteil wohlfühlen und auch Schwankungen an den Märkten gelassen hinnehmen können. Ein zu hoher Anteil geriete jedoch zum Bumerang, wenn sich die Anleger mit sehr niedrigen Zinsen begnügen würden, insbesondere von den mit Steuergeld gestützten Sparkassen. Doch das ist gar nicht nötig, denn: "Es gibt einige Banken, die der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung angehören, und den Kunden attraktive Zinsen zahlen", sagt Zinsexperte Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung.

So zahlt nach Herbsts Worten etwa die Gefa Bank, die in Deutschland Mittelstands-Investitionen finanziert, für Einlagen ab 10 000 Euro derzeit einen Zins von 2,5 Prozent - und zwar für sechs Monate ab Kontoeröffnung, was in einer Phase sinkender Leitzinsen nützlich erscheint. Immerhin 2,41 Prozent zahlt die Ikano Bank, die aus dem Ikea-Konzern hervorgegangen ist. Und die akf bank, die zu 90 Prozent zum Vorwerk-Konzern gehört, überweist jährlich Zinsen in Höhe von 2,4 Prozent. "Da alle drei Banken der deutschen gesetzlichen Einlagensicherung angehören, muss im Fall einer Bankenpleite der deutsche Staat die Einlagen bis zu einer Höhe von 100 000 Euro pro Kunde und Bank erstatten", so Herbst.