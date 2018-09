Von Veronika Csizi

Sie bieten hohe Sicherheit, internationale Reputation, dabei aber etwas mehr Rendite als deutsche Staatsanleihen. Pfandbriefe sind deswegen gefragt wie nie: Vor allem institutionelle Investoren reißen sich um die Papiere. Doch auch für private Anleger mit hohem Sicherheitsbedürfnis könnten Pfandbriefe interessant sein.

Zum einen lockt die Tatsache, dass fünf- und zehnjährige Pfandbriefe im Schnitt etwa 0,5 Prozentpunkte mehr Rendite abwerfen als deutsche Staatsanleihen gleicher Laufzeit - und dies, obwohl Pfandbriefe mit einem zusätzlichen Fangnetz gegen Verluste abgesichert sind. Denn wer einen Pfandbrief herausgibt, muss das Geld der Anleger mit einer sehr konservativ berechneten Deckungsmasse versehen. Bei Hypotheken-Pfandbriefen etwa dürfen die Banken die Immobilien nur mit 60 Prozent ihres Beleihungswerts anrechnen. Dadurch entsteht ein komfortabler Puffer gegen einen Preisverfall an den Haus- und Wohnungsmärkten. Dass Investment-Profis, die Kundengelder anlegen müssen, gerne Pfandbriefe kaufen, hat vor allem mit der bevorzugten Position der Pfandbrief-Besitzer im Falle einer Pleite der ausgebenden Bank zu tun. Denn auf die Deckungsmasse, also die Sicherungspapiere, hat der Insolvenzverwalter keinerlei Zugriff. Wer einen Pfandbrief hält, wird also auch bei einer Pleite nie leer ausgehen. Allerdings: Eine Garantie für die eingezahlten Gelder gibt es bei Pfandbriefen nicht.

Kurse können schwanken

Weil Pfandbriefe wie Staatsanleihen und andere Bonds an den Börsen gehandelt werden, können ihre Kurse während der Laufzeit erheblich schwanken. Aktuell profitieren Besitzer jedoch von der hohen Nachfrage bei knappem Angebot, sodass sich die Kurse oft in luftigen Höhen befinden. So notiert ein im Februar 2011 herausgegebener Hypotheken-Pfandbrief der Postbank mit noch gut achtjähriger Laufzeit inzwischen bei knapp 115, also etwa 15 Prozent höher als zum Ausgabekurs. Dadurch ist die Rendite trotz eines jährlichen Zinskupons von 3,625 Prozent auf 1,65 Prozent geschrumpft. Auch ein 2008 emittierter und noch bis 2023 laufender Pfandbrief der Wüstenrot-Bank (WKN A0WL6C) war in diesem Jahr ein Renner: Der Kurs stieg seit Oktober 2011 um 9,5 Prozent, hinzu kommt ein Zinskupon von 5,07 Prozent. Wer das Papier heute kauft, profitiert davon leider nicht mehr, denn der Kurs von knapp 128 lässt die Rendite auf 2,16 Prozent abschmelzen, und dies für die nächsten 11 Jahre. Damit deckt der Pfandbrief nicht einmal den Wertverlust durch die aktuelle Inflation ab.

Dass der Markt eng und Neuemissionen binnen Stunden ausverkauft seien, habe einen einfachen Grund, sagt Michael Schulz, Pfandbrief-Experte und Leiter des Anleihen-Research bei der NordLB: Das Geschäft mit öffentlichen Pfandbriefen, etwa für Kommunen, gehe stetig zurück, weil es für Banken zu margenschwach und damit nicht mehr rentabel sei. Allein der deutsche Markt für Pfandbriefe, der vor einigen Jahren noch gut eine Billion Euro schwer war, habe sich deshalb inzwischen halbiert, weiß auch Sascha Kullig vom Verband deutscher Pfandbriefbanken.

Dennoch: Vor allem Versicherungen, die sicher anlegen müssen, nutzen Pfandbriefe ausgiebig. Nach Angaben des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft liegen Pfandbriefe im Wert von 256 Mrd. Euro in den Depots der Erstversicherer, das ist knapp ein Viertel aller Assets. Kullig: "Deswegen ist praktisch jeder Deutsche in Pfandbriefen investiert, ohne es zu wissen". Allerdings blicken sich die Versicherer nicht nur auf dem 556 Mrd. Euro schweren deutschen Pfandbriefmarkt um, sondern auch im europäischen Ausland, wo aktuell Pfandbriefe im Gegenwert von 2,6 Billionen Euro im Umlauf sind. Hier heißen die Pfandbriefe "Covered Bonds", also gedeckte Anleihen, doch sind die gesetzlichen Vorgaben meist längst nicht so streng wie in Deutschland.

Für den einzelnen Anleger ist es schwer bis unmöglich, den Wert der Sicherheiten hinter dem Pfandbrief einzuschätzen. Eine sinnvolle Alternative zu einem einzelnen Papier könnte deshalb ein Fonds sein. Damit profitiert der Anleger von der Expertise eines Fachmanns, kann zudem sein Risiko durch Anlage in ein Bündel von Pfandbriefen weiter reduzieren. Dafür fallen jedoch Kauf- und Managementkosten an. Wegen der guten Kursentwicklung braucht die Wertentwicklung der Papiere den Vergleich mit anderen Asset-Klassen jedoch aktuell nicht zu scheuen. Der Allianz Pimco Pfandbrieffonds (WKN 972066) etwa warf seit 2002 insgesamt 47 Prozent ab, seit 2007 waren es gut 30 Prozent oder 5,43 jedes Jahr. Allein im zurückliegenden Jahr ging es 10,9 Prozent nach oben. Der DWS Covered Bonds (WKN 847653) aus dem Haus der Deutschen Bank schaffte mit knapp 20 Prozent binnen fünf Jahren deutlich weniger. Hier stehen im laufenden Jahr 8,9 Prozent in den Annalen.

Wie andere Anleihen könnten auch Pfandbriefe allergisch reagieren, sollten die generellen Marktzinsen wieder ansteigen. Dann wären aktuell laufende, niedrig verzinste Pfandbriefe unattraktiv, würden von Anlegern verkauft, wodurch die Kurse fallen, die Renditen umgekehrt steigen. NordLB-Experte Schulz empfiehlt daher Anlegern, die ein Szenario steigender Zinsen für realistisch hielten, von lang laufenden Pfandbriefen die Finger zu lassen und sich eher im Bereich von zwei oder drei Jahren zu bewegen. Allerdings wird der Kurs eines Pfandbriefs gegen Ende seiner Laufzeit ohnehin wieder Richtung Ausgabewert, meist 100, laufen. Gerade bei deutschen Papieren sei das Verlustrisiko extrem begrenzt. Schulz: "Deutsche Pfandbriefe sind super ,safe'".