hab. Agbogbloshie liegt im Zentrum von Ghanas Hauptstadt Accra. Die Müllhalde ist Segen und Fluch gleichermaßen für die Menschen, die einerseits aus den dort abgelagerten Elektrogeräten Ersatzteile für betagte Computer oder Handys heraussuchen sowie auch wertvolle Metalle aus den Resten des westlichen Zivilisationsmülls zurückgewinnen.

Dass sich die Jugendlichen dabei großen Gesundheitsgefahren aussetzen, gerät angesichts von ein paar verdienten Cedi-Scheinen leicht in den Hintergrund. Mit Feuer oder mit Säuren werden die wertvollen Metalle aus dem Elektroschrott gewonnen. Der Rauch und die Dämpfe verursachen schwere Langzeitschäden an Nerven und Gehirn und verursachen Krebserkrankungen.

Mehr als 40 Millionen Tonnen Elektroschrott entstehen jährlich weltweit. Auch aus Deutschland werden trotz Recycling-Versuchen jährlich 100 000 Tonnen Elektroschrott exportiert. Die oft illegale Verschiffung von Elektroschrott in Entwicklungsländer ist meist billiger als ein fachgerechtes Recycling. Dabei hilft eine rechtliche Grauzone, die zwar den Export von gebrauchten Altgeräten erlaubt, nicht aber den von Müll.

Dabei könnte ein Recycling von Gold, Silber und anderen Metallen wie den begehrten seltenen Erden, die in allen Computern und Handys stecken, zunehmend profitabel werden. Zur Verteuerung der Rückgewinnung von Metallen aus Elektroschrott trägt auch die Tendenz zu immer kleineren Geräten bei. Je kleiner die Geräte, umso kleinere Mengen dieser wertvollen Metalle enthalten sie. Die Verteilung der begehrten Rohstoffe erfolgt auf immer kleinere Einheiten, was die Rückgewinnung aufwändiger macht.

Dabei kann sich der Goldgehalt im Elektroschrott durchaus sehen lassen. Eine Goldmine mit einem Gehalt von fünf Gramm Gold je Tonne Gestein gilt als höchst ergiebig. Computer-Leiterplatten sollen dagegen 250 Gramm Gold je Tonne auf die Waage bringen. Allein in China wandern jährlich vier Tonnen Gold in den Müll - etwa ein Gegenwert von 150 Millionen Euro. 15 Prozent der jährlichen Kobaltproduktion, 13 Prozent des Palladiums, drei Prozent des Gold- und Silberabbaus wandern in Computer und Mobiltelefone. Und mit jeder Verkürzung des Produktzyklus, der bei solchen Elektronikgeräten bereits extrem kurz geworden ist, wandern mehr solcher Rohstoffe auf die Müllhalden.