Von Daniel Bernock

In den alten Backstein-Hallen auf dem Werkgelände der Motoren-Werke Mannheim (MWM) baute Carl Benz im Jahr 1886 das erste Auto der Welt - der Beginn einer weltweiten Erfolgsgeschichte. Für das Automobil. MWM konnte kein ähnlich steiles Wachstum verbuchen. Erst in der jüngeren Vergangenheit kam das traditionsreiche Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zurück.

Ein einschneidender Moment in der mehr als 140-jährigen Unternehmensgeschichte: Im Jahr 2007 kaufte der Konzern 3i die MWM für 360 Millionen Euro - damit übernahm ein Private-Equity-Unternehmen das Ruder in der Zentrale. Die Branche, deren Firmen von Franz Müntefering einst als "Heuschrecken" bezeichnet wurden, ist nicht dafür bekannt, in Schwierigkeiten geratene Unternehmen wieder aufzupeppen. Vielmehr eilt ihnen der Ruf nach, die Filetstücke eines Konzerns teuer zu veräußern und möglichst viel Gewinn aus dem Betrieb zu holen - meist auf Kosten der Mitarbeiterzahl. Doch in Mannheim kam alles anders. 3i investierte 25 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeiter legte unter Führung des Private-Equity-Konzerns sogar zu.

Drei Jahre, nachdem 3i die Arbeit bei MWM begann, kauft Caterpillar die Motorenwerke für 580 Millionen Euro. Heute ist der Konzern mit seinen 1300 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Anbietern von Komplettanlagen zur Stromversorgung. Die in enzianblau lackierten Gasmotoren werden mittlerweile in die ganze Welt verschifft.

In drei Schichten, von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr, stellt MWM auf dem rund 100 000 Quadratmeter großen Werksgelände die Gasaggregate zur dezentralen Stromerzeugung her. Die verkaufte Gesamtleistung betrug 2012 rund 1000 MW - etwa so viel Energie, wie ein Atomkraftwerk produziert. Ziel des Unternehmens ist es, die Kapazitäten in den nächsten Jahren zu erhöhen und mehr Einheiten pro Jahr herzustellen. "Der Markt wächst zweistellig", sagt Thoralf Lemke, Leiter des Bereichs Marketing bei MWM.

Die Pleuels, die in großen Holzkisten in den Hallen von MWM liegen, zeigen die Dimension, die die Motoren haben. Das Verbindungsteil zwischen Kolben und Kurbelwelle kann schnell 50 Kilogramm wiegen. Verbaut werden solche Teile in Gasmotoren, die dann bei der größten Baureihe bis zu 50 Tonnen wiegen können. Die Aggregate haben eine Leistung von 600 PS und kosten bis zu eine Million Euro. Ausgeliefert werden sie in enzianblau.

Das Mannheimer Unternehmen will davon profitieren, dass Energie immer häufiger dezentral in sogenannten Blockheizkraftwerken erzeugt wird, nah zum Verbraucher. Dabei kommt auch das Prinzip Kraft-Wärme-Kopplung zum Einsatz. Dabei wird die Wärme, die bei der Erzeugung der Energie entsteht, nicht an die Umwelt abgegeben, sondern direkt genutzt.

So nutzen weltweit zum Beispiel Mülldeponien, Gewächshäuser, Kläranlagen und andere Industriebetriebe die Gasmotoren aus Mannheim. Damit erzeugen sie Energie selbst und vor Ort - damit fallen Verluste weg, die beim Transport von Energie anfallen.

Die großen Aggregate werden derzeit vor allem in das Ausland verschifft. Erst Ende Mai hat MWM zwei gasbetriebene Stromaggregate mit einer Leistung von jeweils 4300 KW für das größte Biogas-Kraftwerk in Südkorea geliefert. In Deutschland seien dagegen eher kleinere Motoren gefragt, so Marketing-Chef Lemke

Von dem wachsenden Markt soll auch der Mannheimer Standort in der Carl-Benz-Straße profitieren. Erst kürzlich hatte die MWM-Geschäftsführung bekannt gegeben, die Mitarbeiterzahl in Mannheim hier zu erhöhen und die finanziellen Mittel für den Bereich Forschung und Entwicklung deutlich zu erhöhen.