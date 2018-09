Von Veronika Csizi

Es ist der schlechteste Wert seit Jahrzehnten: 3,91 Prozent haben die deutschen Lebensversicherer ihren Kunden für dieses Jahr versprochen - im Schnitt. 2008 waren es noch 4,5 und 2002 noch rund sechs Prozent. Wer einen Blick auf die harten Fakten an den Kapitalmärkten wirft, fragt sich trotz der Senkung unweigerlich: Wie ist das möglich?

Zwischen 80 und 90 Prozent ihres Anlagevolumens investieren die meisten Lebensversicherer in festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, Pfandbriefen oder Unternehmensanleihen. Allein die Allianz muss täglich 100 Millionen Euro an den Märkten unterbringen. Doch die meisten sicheren Papiere liefern dank der Rekord-Zinstiefs nicht einmal mehr den Garantiezins, der seit 2012 bei 1,75 Prozent liegt - ganz zu schweigen von jenen gut drei Prozent, die die Lebensversicherer im Schnitt aller Verträge erwirtschaften müssen - weil viele Kunden noch von den früher gültigen, höheren und über die gesamte Laufzeit zugesagten Garantiezinsen profitieren. 3,2 Prozent etwa muss die Allianz Leben im Schnitt aller Verträge in diesem Jahr mindestens erzielen.

Diese Sätze liefern weder Pfandbriefe noch Staatsanleihen der großen Wirtschaftsnationen. Ganz im Gegenteil: Die Liste der sogenannten Zirp- und Nirp-Länder wird immer länger. Zirp steht für "zero-interest-rate policy" und Nirp für "negative-interest-rate policy", also für Staaten, deren kurz- bis mittelfristige Papiere gar keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der deutsche Finanzminister etwa brachte unlängst einjährige Schatzanweisungen unter, für die er keine Zinsen zahlen muss, sondern sogar einen kleinen Bonus von 0,054 Prozent erhält. Auch in den Niederlanden, in Finnland, Österreich, Frankreich, Dänemark, in der Schweiz, in Belgien, in den USA, Kanada und Japan sind Null- oder gar Minusrenditen an der Tagesordnung. Selbst der EU-Rettungsfonds EFSF erzielt negative Renditen. Auch Pfandbriefe schaffen nur knapp über zwei Prozent.

"Hält die Niedrigzinsphase an, dann werden mehr und mehr Versicherer Probleme bekommen", glaubt Axel Kleinlein, Vorstandschef des Bundes der Versicherten (BdV). Zwar profitierten viele Versicherer dank langfristiger Engagements noch von den höheren Zinssätzen früherer Jahre. Wie stark die Zinsniveaus gefallen sind, zeigt etwa die Umlaufrendite, Spiegel aller inländischen Anleihen mit Laufzeiten über vier Jahren: Von über elf Prozent in den achtziger Jahren ist sie über rund fünf Prozent vor zehn Jahren inzwischen auf rund ein Prozent kollabiert. Die sehr niedrigen Sätze neu angelegter Gelder wirken sich damit verzögert aus. Zudem zahlen die Versicherer ihre Zinsen nicht auf die komplette Prämie, sondern nur auf den Sparanteil, der nach Abzug aller Kosten für Verwaltung, Provision und Todesfallschutz übrig bleibt. De facto liegt die Verzinsung also deutlich niedriger. Der Bund des Versicherten beziffert die effektive, also auf die Einzahlungen bezogene Rendite (vor Inflation) zwischen ein und zwei Prozent - je nach Vertrag. Dennoch senkten die Versicherer für 2012 reihenweise ihre Überschussbeteiligungen, also jenen Satz, den sie über den Garantiezins hinaus für das laufende Jahr freiwillig versprechen: Die Generali schraubte den Zins von vier auf 3,6 Prozent zurück, Ergo Leben von vier auf 3,8 Prozent, Victoria von 3,7 auf 3,5 Prozent. Die Kunden von Zurich Deutscher Herold müssen für 2012 gar eine von 3,7 auf 3,35 Prozent abgespeckte Zinsgutschrift hinnehmen. Größere Zinsspielräume sehen dagegen die Aachen Münchener mit 4,2 Prozent und auch der Marktführer Allianz mit noch vier Prozent.

Doch selbst um die reduzierten Renditen noch darstellen zu können, müssen viele Versicherer bereits seit 2008 verstärkt in ihre Reserven greifen. Sie werden aus den Beiträgen gespeist, dienen allerdings auch explizit der Glättung von Zinstiefs. Die Allianz Leben etwa habe 2010 und 2011 unter dem Strich insgesamt 900 Millionen Euro entnommen, berichtet Unternehmenssprecher Udo Rössler. Dennoch verfüge der Konzern weiter über komfortable Rücklagen in Höhe von 18 Milliarden Euro.

Mit Nachdruck fahnden die Versicherer zudem nach rentableren Anlagen. Für sich entdeckt haben sie dabei vor allem Infrastruktur-Projekte. So hat die Debeka 100 Millionen Euro in Solarparks und Windanlagen investiert, Signal Iduna hat Geld in 15 Solarprojekte in drei Ländern gesteckt. Die Allianz ("wir kaufen derzeit keine Bundesanleihen mehr") arbeitet inzwischen mit einer Aktienquote von neun Prozent, kauft zur Beimischung Staatsanleihen aus Mexiko und Brasilien und hat sich 2011 auch am norwegischen Gas-Transportnetzwerk Gassled beteiligt. Insgesamt hat die Allianz bisher in drei Dutzend Wind- und Solarparks in Europa investiert. Drei Prozent der Kapitalanlagen von 167 Milliarden Euro stecken laut Rössler zudem in Immobiliendarlehen.

Insgesamt verwalten die deutschen Versicherer Gelder in Höhe von knapp 1,3 Billionen Euro, davon liegen etwa 750 Milliarden bei den Lebensversicherern. Der Branchenverband GDV selbst ist indes alarmiert und sieht gravierende Risiken für die Altersvorsorge-Sparer für den Fall, dass sich die Ära extrem niedriger Zinsen länger fortsetzt. Die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank halte die Zinsen künstlich niedrig. "Die Kosten dieser Strategie tragen die Altersvorsorgesparer", so der Verband. Sie müssten im Alter mit sinkenden Bezügen rechnen. Betroffen seien jedoch nicht nur die rund 85 Millionen Lebensversicherungs-Policen in Deutschland, sondern alle langfristigen Sparer.

Nach Meinung von BDV-Chef Kleinlein müssen sich die Kunden der Lebensversicherungen auch auf weiter sinkende Renditen einstellen. "Die Kunden sollten damit rechnen, dass nicht mehr als die garantierten Sätze gezahlt werden." Angesichts der gegenwärtigen Zinssituation sei die kapitalbildende Lebensversicherung "kein Produkt, mit dem man sich eine vernünftige Altersvorsorge bauen kann." Es werde "ein böses Erwachen geben", wenn sich Versicherte auf die prognostizierten Auszahlungen für ihr Alter verlassen. Allerdings stehen nicht nur Lebensversicherer, sondern auch die betriebliche Altersvorsorge oder die Riester-Rente vor ähnlichen Problemen. Nach Berechnungen des Anleihehauses Bantleon könnte die erwirtschafteten Renditen bis 2017 um ein Drittel schrumpfen. Statt heute vier Prozent könnten es in fünf Jahren nur noch 2,5 sein. Einem Sparer, der eine monatliche Zusatzrente von 1000 Euro eingeplant hatte, fehlten dann 350 Euro, befürchtet Bantleon.

Ein zartes Licht am Ende des Tunnels sieht hingegen Manfred Poweleit vom Branchendienst Map-Report. "Ich sehe keinen Grund zur Panik", so der Versicherungsexperte. Immerhin erzielten die Lebensversicherer "trotz der Zinskatastrophe" noch höhere Erträge als mit der Garantieverzinsung von im Schnitt 3,5 Prozent nötig seien. Poweleit: "Bis 2017 oder 2018 können die Versicherer durchhalten, erst dann wird es kritisch, wenn die Zinsen so niedrig bleiben."