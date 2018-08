Von Daniel Bernock

"Wenn wir da mit Socken ankommen, schicken die uns gleich wieder weg" - als sich Maria Pentschev und Lucas Pulkert vor Jahren auf einer Veranstaltung für Existenzgründer möglichen Investoren präsentierten, trauten sie sich nicht, ihren eigentlichen Favoriten vorzustellen. Stattdessen zeigten sie eine Smartphone-App "so, wie jedes hippe Start-up das so machte". Die Präsentation lief gut, die Einstellung der Beiden überzeugte die Jury. Allerdings konnten die Investoren das Wort "App" nicht mehr hören. "Habt ihr noch etwas anderes im Programm, was zum Anfassen?", fragte einer der Investoren, erzählt Pulkert. Das ließ sich der Student der Uni Mannheim nicht zwei Mal sagen - und holte eine bunte Socke aus der Tasche.

Als Lucas Pulkert diese Geschichte erzählt, scheint sie lange zurückzuliegen. Heute sitzt der 24-Jährige in einem kleinen Konferenzraum in der Mannheimer Melchiorstraße. In den Räumen nebenan sitzen rund 25 Mitarbeiter, die für die Stilfaser GmbH arbeiten. Sie sorgen dafür, dass die bunten Socken der Marke von Jungfeld - "das Accessoire für den Mann", so Pulkert - in immer mehr Läden zu haben sind. Während der erst 24 Jahre alte Pulkert über die Anfangszeit des Unternehmens erzählt, klingelt im Hintergrund eine Glocke. "Das heißt, dass gerade ein Laden eine größere Menge unserer Socken bestellt hat", sagt Pulkert und lacht.

Bis vor kurzem wurden hier in den alten Räumen des Postamts in der Neckarstadt-Ost sogar die Socken eingerollt und verpackt. Wegen des personellen Wachstums wird das jetzt ein paar Straßen weiter gemacht. Ein eigenes Büro haben die beiden Gründer und Chefs nicht - ihren Arbeitsplatz haben sie inmitten ihrer Kollegen. Obwohl die Marke von Jungfeld erst 2013 gegründet wurde, gibt es die bunten Herren-Socken mittlerweile in über 350 Läden - auch in Heidelberg. "Mittlerweile sind wir in jeder größeren Stadt Deutschlands zu finden", erzählt Pulkert. Das Konzept - modische und qualitativ hochwertige Socken für Männer - scheint gut anzukommen. Durch neue Kollektionen, wie etwa Socken für Kinofans oder Vater-Sohn-Boxen mit Kinderstrümpfen, soll das Wachstum weitergehen.

Neben den modischen Aspekten, die Socken werden in Mannheim designt, war den Jungunternehmern auch die Qualität wichtig. Selbst konnten die beiden Gründer nicht Hand an der Nähmaschine anlegen, das war ihnen klar. "Im Ausland produzieren zu lassen, kam für uns aber auch nicht in Frage", erzählt Pulkert. Daher reisten er und seine vier Jahre ältere Kollegin zu den verbliebenen rund ein Dutzend Strumpfherstellern in Deutschland. Letztendlich entschieden sie sich für ein Werk in Chemnitz. Dort wird der "Schlauch" maschinell herstellt, die Kettelnaht, die beim Tragen weniger spürbar sein soll als eine normale Naht, wird dort von den Näherinnen handgefertigt. Die Strümpfe sind zu 98 Prozent aus biologisch angebauter Baumwolle und zu zwei Prozent aus Elastan.

Um bekannter zu werden, hat das Unternehmen kurz vor Weihnachten in eine Fernsehwerbung auf einem Männersender investiert. Zudem probiert von Jungfeld auf dem "Testmarkt Mannheim" immer wieder neue Konzepte aus. Derzeit etwa seien mehrere Litfaßsäulen in der Innenstadt mit Werbung versehen, zudem gab es einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Das nächste Ziel für das Unternehmen ist die weitere Internationalisierung. Bereits jetzt gibt es die Socken in Belgien, Österreich, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden. Allerdings ist der Marktanteil dort noch deutlich geringer als hierzulande.

Trotz des Wachstums und der Internationalisierung: Ein Umzug kommt für das Unternehmen derzeit nicht in Frage. Am Standort Mannheim fühlt sich von Jungfeld wohl. "Die Stadt unterstützt uns, wo sie nur kann", sagt Lukas Pulkert. Zudem gebe es genug Platz und durch die Universitäten und Fachhochschulen einen großen Pool an potenziellen Mitarbeitern. Pulkert ist selbst noch Student an der Universität Mannheim, seine Kollegin Pentschev Absolventin der Mannheimer Popakademie.

Im Nachhinein ist Pulkert froh, dass sich die Investoren für die Socken begeistern konnten. "Die App war keine wirklich gute Idee", sagt er heute. Und auch die Investoren, die mehr als die Hälfte der Unternehmensanteile halten, konnten sich früh über Erfolge freuen. Denn wohingegen für Apps erst einmal die Reichweite durch kostenlose Inhalte im Vordergrund steht, gab es bei von Jungfeld schon nach wenigen Wochen die ersten Umsätze. Und auch heute wird die Glocke, die eine neue Bestellung signalisiert, noch einige Male läuten.