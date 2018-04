In einer Manufaktur in Steinheid bei Lauscha werden diese gefiederten und vergoldeten Glasvögel hergestellt. Foto: Berlinghof

hab. Natürlich wurde der geschmückte Weihnachtsbaum nicht von irgend jemandem "erfunden". Vielmehr gilt der immergrüne Baum - einige sagen seit der Antike - bestimmt aber seit dem 17. Jahrhundert als schmückendes Beiwerk zu Weihnachten. Bereits 1494 wird in Sebastian Brandts "Narrenschiff" die Sitte erwähnt, an Weihnachten grüne Tannenzweige allerdings noch ohne Schmuck, sogenannte Weihnachtsmaien, ins Haus zu stellen. 1509 zeigt ein Kupferstich von Lucas Cranach dem Älteren einen mit Lichtern und Sternen geschmückten Tannenbaum. 1521 ist im Rechnungsbuch des elsässischen Schlettstadt (heute Selestat) zu lesen, dass man "dem Förster vier Schillinge bezahlen solle, damit er ab dem St. Thomastag, dem 21. Dezember, die Bäume im Wald bewacht". Offenbar besorgten sich die Elsässer ihre Weihnachtsbäume nicht ganz legal.

Komplett heidnisch war es nach Ansicht der christlichen Kirche, den Tag der Wintersonnenwende, dem 22. Dezember zu feiern. Die Elsässer sollen diesem Brauch am 24. Dezember gehuldigt haben. Im Elsaß verorten deshalb viele auch den weihnachtlichen Brauch des Baumschmückens seit der Neuzeit. Johann Wolfgang von Goethe selbst soll diesen Brauch nach Deutschland mitgebracht haben. Einer der ältestren Belege für einen Christbaum mit Lichetren, damals noch ein Buchsbaum, stammt aus dem Briefwechsel der Liselotte von der Pfalz. 1708 schreibt sie über den Brauch aus ihrer Kindheit, kleine Bäumchen mit brennenden Kerzen zu schmücken.Als erster Schmuck des Christbaumes gilt der Apfel, der an den Paradiesbaum erinnern soll. Bald folgten Nüsse, Lebkuchen und süße Leckereien. Alsbald versilberte man die Nüsse und fügte Lametta hinzu.

Erster Christbaumschmuck aus Glas ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Thüringischen Lauscha überliefert. Eine Glashütte gab es seit 1597 an dem Ort, wo sich später Lauscha entwickelte. Zunächst wurden Fenster, Trinkgläser und pharmazeutische Gläser gefertigt. Die Legende sagt, dass ein armer Glasbläser aus Lauscha, weil er kein Geld für Nüsse und Äpfel hatte, 1847 Schmuck aus Glas gefertigt hat. Von 1848 sind in einem historischen Auftragsbuch "Weihnachtskugeln vermerkt. Die Kleinstadt Lauscha gilt deshalb als Geburtsort der gläsernen Christbaumkugel.

Eine große Gasanstalt beförderte das Glasbläserhandwerk in der thüringischen Kleinstadt und machte die dortigen Glasbläsermanufakturen konkurrenzlos. In Böhmen etablierte sich ab 1920 eine bedeutende Konkurrenz für Lauscha, ab den 1950er Jahren kamen dann zunehmend unzerbrechliche Kunststoffkugeln in Mode.

Eine Beleuchtung der Christbäume mit Kerzen wurde zuerst bei adligen Familien des 17. Jahrhunderts üblich, war Bienenwachs doch teuer. 1901 gab es den ersten elektrisch beleuchteten Weihnachtsbaum.