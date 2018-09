Von Harald Berlinghof

Die meisten wollen sie haben, weil man einsieht, dass sie benötigt werden. Doch niemand will dafür über den Strompreis zur Kasse gebeten werden. Und vor der eigenen Haustür sollen sie schon gar nicht verlaufen. Gemeint sind die neuen Stromautobahnen, die den norddeutschen Windstrom nach Süddeutschland transportieren sollen - dahin, wo er vor allem gebraucht wird.

Immerhin zwei dieser zukünftigen, neuen Stromautobahnen (Trasse A und B) durchqueren teilweise die Metropolregion Rhein-Neckar. Trasse A endet in Philippsburg, Trasse B verläuft bis Karlsruhe. Doch bis es soweit ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Gegenwärtig existieren im Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur vier grob angedachte Hauptkorridore, die innerhalb Deutschlands von Nord nach Süd verlaufen.

Bei der Bundesnetzagentur in Bonn betont man, dass die genauen Trassenverläufe längst noch nicht feststehen. Der noch im Stadium der Entwicklung befindliche Netzentwicklungsplan geht in diesem Herbst noch als Bedarfsplan inklusive eines Umweltberichts an die Bundesregierung. Gemeinsam mit den Netzbetreibern werden 2013 dann erste Trassenkorridore mit einer Breite bis 1000 Meter fest gelegt, innerhalb derer die Hochspannungsleitungen geführt werden. Es folgen Planfeststellungsverfahren durch die Länder oder die Bundesnetzagentur, bevor 2014 mit der Bekanntgabe der exakten Trassenverläufe zu rechnen ist. Erst danach geht es daran, die Standorte für die einzelnen Masten zu finden. In durchschnittlich 50 Metern Höhe werden schließlich 380000 Volt durch die unterarmdicken Stahl-Aluminiumleitungen gejagt, die nirgends dem Erdboden näher als 8,50 Meter kommen dürfen. Rund 20 Milliarden Euro sollen in den Neu- und Ausbau der Stromtrassen investiert werden. Eine Verlegung der Kabel im Erdboden, was technisch möglich wäre, würde fünf bis zehnmal so viel kosten. Der größte Teil der neuen Stromtrassen soll mit Hilfe der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnik HGÜ funktionieren, bei der die Übertragungsverluste, verursacht durch Widerstände im Netz, minimiert werden können.

Die Widerstände in der Bevölkerung, insbesondere der direkten Anrainer an die Trassen, soll mit Hilfe von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen verringert werden. Alle Bürger, so betont man bei der Bundesnetzagentur, können sich bereits jetzt noch bis zum 2. November zu den Planungen äußern (siehe web-Adresse unten).

Insgesamt sollen bis 2022 in Deutschland 3800 Kilometer neue Stromtrassen gebaut werden, hinzu kommen 2800 Kilometer Leitungsneubau auf bestehenden Trassen und noch einmal 1600 Kilometer Aufrüstungen bestehender Stromleitungen. Grund für den Ausbau der Stromtransporte sind der erhebliche Ausbau der Windenergieanlagen auf und entlang der Nordsee, deren "Grünstrom" nach Abschaltung der Kernkraftwerke in Süddeutschland dringend gebraucht wird.

Bislang sind nur die Start- und Endpunkte der Trassen bekannt. Trasse A verläuft überwiegend im pfälzischen Teil der Metropolregion auf einer ungefähren Linie von Grünstadt, Bad Dürkheim nach Speyer und quert in diesem Bereich den Rhein in Richtung Philippsburg. Trasse B strebt von Norden her kommend in Richtung des hessischen Bürstadt und dann weiter bis Karlsruhe Daxlanden. Ab Bürstadt handelt es sich allerdings nur um die Verstärkung einer vorhandenen Stromtrasse, die dann linksrheinisch über Lambsheim und die BASF bis Karlsruhe führt. Vom hessischen Pfungstadt kommend soll eine neue Stromtrasse auch Weinheim erreichen. Von Weinheim ausgehend wird eine Verstärkung bestehender Stromleitungen bis zum Heidelberger Aussiedlerhof Neurott und über Altlußheim bis zum Kraftwerk in Karlsruhe Daxlanden führen.

Auch der Verband Region Rhein Neckar hat sich mit dem Thema auf Antrag der SPD-Fraktion in seiner jüngsten Sitzung des Planungsausschusses mit dem Thema beschäftigt. Die betroffenen Regionalverbände werden jedoch erst in der letzten Phase (Korridordefinition) des Milliardenprojekts aktiv beteiligt. Unter www.netzausbau.de gelangt man über die Links "Bedarfermittlung" und "Netzentwicklungsplan/Umweltbericht 2012" zu einer Adresse, an die man seine Einwände und Anregungen richten kann.