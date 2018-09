Von Harald Berlinghof

Der Monstersturm Sandy ist über New York hinweggefegt. Es herrscht Chaos. Die Rettungskräfte stoßen immer wieder auf unübersichtliche Situationen. An einem Highway ist die Hölle los und die Hilfskräfte sind heillos überfordert. An der Küste im Norden geht es dagegen eher ruhig zu - das hatte man alles ganz anders erwartet. Während an der einen Stelle deshalb der Stress für die Hilfskräfte zunimmt, ist man an anderer Stelle unterfordert. Bis mithilfe des überlasteten Funkverkehrs die Situation in der Einsatzleitzentrale geklärt werden kann, vergehen wertvolle Minuten. Ein Horrorszenario für die Rettungskräfte. Bei der Firma geomer GmbH aus Heidelberg glaubt man, dass in solchen Fällen eine neu entwickelte Technologie namens EmoCityMap von Nutzen sein könnte, vielleicht sogar Menschenleben retten kann.

Beim "Emotional City Mapping", für das die Heidelberger gemeinsam mit dem Ludwigshafener Unternehmen bodymonitor beim "European Satellite Navigation Competition" jetzt ausgezeichnet wurden, handelt es sich um ein Verfahren, das menschliche Emotionen in einer digitalen Karte in Echtzeit sichtbar machen kann. Damit ließe sich auf einem Bildschirm ablesen, wo bei einem Hilfseinsatz Brennpunkte zu finden sind, die man mit zusätzlichem Personal leichter in den Griff bekommen könnte. Ein BMS-Smartband (Body Monitor System) sammelt die physiologischen Messergebnisse des Trägers und übermittelt parallel GPS-Daten, also Informationen darüber, wo sich der Träger gerade befindet. Gemessen werden insgesamt zwölf physiologische Parameter wie Hauttemperatur, Puls, Umgebungstemperatur, Leitfähigkeit der Haut oder auch Bewegungen des Trägers. Daraus errechnet die selbst entwickelte BMS Software eine psycho-physische Grundhaltung des Trägers und klassifiziert sie in emotionale Reaktionen wie Stress, Anspannung, Müdigkeit, Wohlbefinden oder Entspannung. "Dabei lässt sich zum Beispiel positiver und negativer Stress gut unterscheiden", meint Hartmut Gündra, Geschäftsführer des Unternehmens Geomer. Das EmoCityMap Geoinformationssystem visualisiert die Resultate zu Analysezwecken dann in Kartenform.

Nicht nur für Katastrophenfälle, sondern auch in der Marktforschung, so glaubt man bei der geomer GmbH, könnte die neue Technologie eingesetzt werden. So ließe sich eine statistisch ausgewählte, repräsentative Gruppe von freiwilligen Probanden mit dem Smartband ausstatten, bevor man sie in einen zu untersuchenden örtlich begrenzten Bereich schickt. Ein Kaufhausbesitzer etwa könnte erkennen, in welchen Bereichen sich seine Kunden besonders wohl fühlen und wo nicht. Stadtplaner könnten sehen, wo ihre Stadt ein positives Empfinden auslöst und wo die unangenehmen Ecken für die Besucher sind. Die auf Grundlage der physiologischen Daten errechneten emotionalen Zustände sollen objektivere und damit aussagekräftigere Ergebnisse liefern als sonst übliche telefonische oder schriftliche Befragungen oder Direktinterviews.

Gündra und Georgios Papastefanou, Inhaber der Ludwigshafener Firma Bodymonitor sehen aber vor allem einen Massenmarkt für das Gerät, das am Arm getragen wird, im Bereich des Gesundheitswesens und in der Stadtplanung. Insbesondere ältere Menschen könnten ihre eigenen Körperdaten mithilfe des Gerätes überwachen oder von ausgewählten Personen überwachen lassen. Gleichzeitig lässt sich mithilfe des Geräts und der Geoinformation der Standort des Trägers ermitteln. In den USA gebe es bereits eine Bewegung, die sich "Quantified Self" nennt und die in ihrem im Alltag sämtliche Körperdaten messen und speichern. "Die Menschen interessieren sich immer mehr dafür, wie der eigene Körper in bestimmten Situationen reagiert", so Gündra.

Noch ist die Vorstellung des emotional durchsichtigen Menschen Zukunftsmusik: Gegenwärtig gibt es von geomer erst rund 30 der kleinen Armbänder in einer Kleinserie.