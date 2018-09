Von Harald Berlinghof

Das Logo der Firma passt so gar nicht in die liebliche Landschaft des Neckar-Odenwald-Kreises an solch einem sonnigen Oktobertag. Der Krummsäbel schwingende Pandurenkrieger war ursprünglich das Logo einer Berliner Weberei für technische Textilien, welche die heutige Pan Dur GmbH 1986 erworben hat. Seit 1999 ist die Firma in Osterburken ansässig und hat mittlerweile sogar zwei internationale Töchter - eine davon mitten im Pandurenland, nämlich in der Slowakei.

Pan Dur hat der Energieverschwendung den Kampf angesagt. Und dazu nutzt man wesentlich subtilere und wirksamere Waffen als den Krummsäbel. Die Waffen gegen den Stromverbrauch in Supermärkten sind isolierende Doppelglasscheiben, kaum Wärme erzeugende LED-Beleuchtungseinheiten und selbstschließende Türen und Schiebefenster an Kühltruhen und Kühlregalen.

"Gegenwärtig ist aufgrund steigender Energiekosten die Nachrüstung bestehender Kühleinheiten in den Verkaufsräumen der Supermärkte ein großes Thema", erklärt Albert Weiß, Geschäftsführer der Pan Dur GmbH. Der Handel ist generell nicht befreit von der EEG-Umlage auf die Strompreise, obwohl der Stromverbrauch in großen Supermärkten der zweitgrößte Kostenfaktor nach den Personalkosten ist. Bei Aldi Deutschland sollen, so Weiß, 340 Kilometer Kühlmöbel im Einsatz sein. Um 20 Uhr, wenn der letzte Kunde den Aldimarkt verlassen hat, rattern die Jalousien vor den Kühlregalen herunter um die Kälte drinnen zu halten. Auch andere Supermarktketten nutzen diese Technologie.

Verglaste Kühlmöbel

Doch seit die Ladenöffnungszeiten immer länger werden, wird diese Methode zunehmend uneffektiv. Die Folge: Alle großen Ketten steigen zunehmend auf verglaste Möbel um, die Energieeinsparungen bis zu 72 Prozent ermöglichen, wie man im Klima-Testraum der Firma Pan Dur heraus gefunden hat. Rund 80 Prozent des Energieverbrauchs in den Supermärkten verschlingt die Kühltechnik, weil bei offenen Möbeln 30 Prozent der kalten Luft aus den Möbeln heraus strömen. Bei geschlossenen Möbeln kann dieser Anteil trotz häufiger Öffnung der Türen durch Einkaufskunden auf durchschnittlich 10 Prozent gesenkt werden.

Etwa 45 Prozent des Jahresumsatzes von 37 Millionen Euro im letzten Jahr hat man direkt mit den Supermärkten als Kunden erwirtschaftet. Mit 28 Prozent stellen die Kühlmöbelhersteller, für deren Möbel Pan Dur die Energiesparelemente fertigt, den zweitgrößten Anteil. Für die Automobilindustrie fertigt man bei Pan Dur als letztes Unternehmen in Deutschland textile Rollos als Abdeckung von Laderäumen oder auch als Sonnenschutz an der Autoscheibe. Allerdings ist der Markt mit Gewerbekühlmöbeln schnell wachsend, so dass der prozentuale Anteil der Automobilkunden tendenziell sinkt. Angesichts des schwierigen Geschäfts mit der Automobilindustrie scheint man darüber noch nicht einmal traurig zu sein.

SKT: Marktnische gefunden

SKT aus Obrigheim fertigt Kunststoffteile aus Thermoplasten und aus Silikon für die Medizintechnik aber auch für die Automobilindustrie. Die Marktnische, die man gefunden hat, sind hier Produkte mit aufgespritzter Silikondichtung. In diesem Bereich gehört man zu den wichtigen Herstellern in Deutschland. Die Rohstoffpreise sind im vergangenen Jahr drastisch gestiegen, an die Automobilindustrie kann man sie allerdings nicht weiter geben. Dazu ist die Marktmacht der großen Automobilbauer zu groß. Da werde die Rendite gedrückt und teilweise werde sogar eine gläserne Kalkulation gefordert. Preiserhöhungen, geschweige denn Renditesteigerungen sind da nicht durchzusetzen. Außerdem stehen die Automobilhersteller, so erkennen die Automobilzulieferer zunehmend, selbst vor einer konjunkturellen "Delle". Das werde auf eine kleine Krise hinaus laufen. "Die stehen kurz vor der Kurzarbeit", so die Einschätzung der Mittelständler.

Die lachende Sau

"Die lachende Sau wollen alle". Bei der Perga Plastic GmbH werden Kunststoffbeutel und Kunststofftragetaschen produziert, bedruckt und gestanzt/ge-schnitten/geschweißt. Eine hohe Durchdringung hat man bei deutschen Metzgereien erreicht. Und die "lachende Sau" als Standardprodukt kann innerhalb von 24 Stunden innerhalb Deutschlands und Österreichs beim Kunden sein. Bis zu achtmal dünner als ein Menschenhaar wird die Polyethylen-Folie auf den Extruder-Maschinen gezogen. Die Beutel, Tüten und Einweg-Tragetaschen müssen, wenn sie für den Lebensmittelbereich bestimmt sind unter hoch hygienischen Bedingungen gefertigt werden. "Da sind die Kunststoffbeutel oder Tiefzieh-Behälter genauso gut untersucht wie die Lebensmittel selbst", erklärt Martin Wilhelms aus der Perga-Geschäftsführung.

High-Tech pur gibt es in Mosbach bei der Axtal GmbH & Co KG zu bestaunen. Der Hersteller von elektronischen Bauteilen auf der Basis von Schwingquarzen, die mit einer geringen elektrischen Spannung zum Schwingen angeregt werden, hat seinen Firmensitz in Lobbach. Gegründet hat das Unternehmen 2003 der Physiker und Elektronik Ingenieur Bernd Neubig. Unter Reinraumbedingungen werden Oszillatoren und andere frequenzbestimmende Bauteile für die Raumfahrt- und Flugzeugindustrie gelötet und gefertigt. Einer der Mitarbeiter hat eine zusätzliche Zertifizierung der Europäischen Raumfahrtagentur Esa durchlaufen müssen, damit die Firma Axtal die Voraussetzungen für die Herstellung von Satellitenbauteilen erfüllt.

Schließlich die Asbach Medical Products AMP GmbH mit Sitz in Obrigheim. Das Unternehmen vertreibt innovative Tests für Universitäts, Klinik- und Privatlabore. Als neuartiges Produkt hat man exklusiv in Deutschland unter anderem einen Test im Produktportfolio, der besser und exakter als bisherige Blutuntersuchungen das individuelle Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko erkennt, weil es einen körpereigenen Stoff namens Lp-PLA2 identifizieren kann, der bei gefährdeten Personen verstärkt gebildet wird.