Von Veronika Csizi

"Wunscherfüllung, pünktlich zum Fest" frohlockt die Online-Bank Santander direkt. "Warum jetzt Wünsche aufschieben", fragt Cosmos direct. Das schnelle Geld via Internetseite einer Bank oder eines Kreditportals lockt gerade vor Weihnachten wieder vermehrt Kunden an. Online-Kredite haben Hochkonjunktur, zumal in der aktuellen Zinsdürre. 10 000 Euro für 48 Monate gibt's da auch schon mal für 3,90 Prozent effektiv.

Doch Vorsicht. Nicht jeder Online-Kredit ist ein Schnäppchen - neben den seriösen Anbietern tummeln sich auch Kredithaie. "Das schnelle Geld kann bisweilen teurer sein als der normale Bankkredit am Schalter", sagt Elsbeth Noatzsch von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Es komme auf die benötigte Kreditsumme, den Verwendungszweck, die Laufzeit und vor allem die Bonität des Kunden an. Hier gilt die einfache Faustformel: Die besten Konditionen erhalten Kunden, die das Geld nur selten brauchen, weil sie ohnehin mit Bestbonität ausgestattet sind. So schanzt die Norisbank Kreditsuchenden mit Top-Bonität aktuell Ratenkredite gegen 3,9 Prozent Zinsen (effektiv) zu, die Deutsche Bank verlangt online 3,99 Prozent, die SWK-Bank bei Laufzeiten bis 24 Monaten sogar nur 3,7 Prozent. Kunden mit schwacher Finanzkraft und schlechterem Schufa-Rating werden dagegen schon mal 11,99 Prozent abgeknöpft.

Auch bei den Online-Angeboten sei es deshalb wichtig, Vergleichsangebote einzuholen und von Anfang an auf den sogenannten "Zwei-Drittel-Wert" zu achten, raten die Verbraucherzentralen. Denn obwohl die Werbung mit Lockvogelsätzen eigentlich seit 2010 verboten ist, finden sich gerade auf den Webseiten von Online-Banken immer noch plakative Hinweise auf Bestsätze, versehen mit Sternchen und Fußnote. Dort findet sich schließlich jener Satz, den zwei Drittel aller Kunden tatsächlich erhalten und der somit einen realistischeren Hinweis auf die Kredit-Konditionen bietet.

Allerdings: Immer häufiger locken Online-Banken mit dem Stichwort "bonitätsunabhängig". Das bedeutet: Alle Kunden zahlen die gleichen Zinssätze für den gleichen Vertrag. So verlangt etwa die PSD Berlin Brandenburg derzeit stets 4,75 Prozent, wenn ein Kunde sich 10 000 Euro für 48 Monate leihen will. Eine Schufa-Abfrage ist zwar notwendig, doch gilt hier das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Erhält der Kunde den Kredit, dann zahlt er auch mit schlechterer Bonität nicht mehr als ein Kunde mit guter Bonität.

"Für Kunden mit mittlerer Bonität sind bonitätsunabhängige Sätze vermutlich stets die bessere Wahl", sagt Zinsexperte Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Frankfurt. Allerdings sei die Prüfung strenger, sodass Kreditsuchende mit negativen Punkten in der Finanzbiografie oder unsicherem beruflichen Ausblick eher mit bonitätsabhängigen Sätzen ihr Kreditziel erreichen könnten. Grundsätzlich gilt laut Herbst: Wer online eine passende Bank mit guten Zinsen gefunden habe und mit etwas Überzeugungskraft ausgestattet sei, könne durchaus bei der Hausbank persönlich nachfragen, ob sie das Angebot nicht unterbieten wolle.

Verbraucher, die einmal als Kreditkunden bei der Bank die rote Karte erhalten haben, sind ein gefundenes Fressen für Kredithaie. Gerade vor Weihnachten landen wieder ungefragt Spam-Mails und Faltblätter in den Briefkästen, die "Blitz-Kredite ohne Schufa" oder "Geld auch in schweren Fällen, schufafrei per Handy" versprechen. Gerne sind ihre Online-Auftritte in seriöses Ambiente gekleidet, die Rede ist häufig von Schweizer Banken oder von staatlich zugelassenen Vermittlern. "Hände weg von solchen Angeboten", warnt Geld-Expertin Elsbeth Noatzsch. In den allermeisten Fällen handle es sich um windige Kreditvermittler, die am Ende gar keinen Kredit vermittelten, sondern nur viel Geld kosteten. Ein Marktcheck, kürzlich im Auftrag der Schufa durchgeführt von der Fachhochschule Koblenz gemeinsam mit der Schuldnerberatung Main-Spessart, bestätigt dies: 177 Testanfragen bei 69 Anbietern führten nur in zwei Fällen tatsächlich zu einer Kreditvergabe, dies zudem bei extrem hohen Effektivzinsen. Zu erkennen seien solche unseriösen Angebote an der Kontaktaufnahme über teure 900- oder 137er-Nummern oder daran, dass Info-Material nur kostenpflichtig gegen Nachnahme zugeschickt werde, sagt Noatzsch. Oft werde auch rasches Geld und die Zusage binnen Minuten versprochen - aber dann stellt sich heraus, dass der kostenpflichtige Hausbesuch eines Vertreters verlangt wird, der dann die Kreditvergabe an den Abschluss zusätzlicher Versicherungen oder Bausparverträge knüpfe. Angeboten wird bisweilen sogar, das Geld aus dem Ausland per Post in bar zuzusenden. Die Verbraucherzentrale Berlin empfiehlt deshalb, von vornherein Angebote zu meiden, bei denen das Darlehen an undurchsichtige Vorabzahlungen geknüpft sei. Ansprüche auf Vergütung haben diese Vermittler auch nur, wenn tatsächlich Geld genehmigt wird und auch fließt, beziehungsweise wenn die Kosten im Vertrag schriftlich ausgewiesen sind.

Neben vielen schwarzen Schafen grasen indes auch seriöse Kredit-Vermittler auf der Kreditweide. Unter ihnen sind beispielsweise jene "Kreditmarktplätze", die Kunden nicht nur Online-Kredite von Banken vermitteln, sondern auch von Privatleuten. Marktführer ist hier neben auxmoney das Berliner Unternehmen Smava. Vor allem Kunden, die zuvor bei Banken abgeblitzt sind, versuchen über diese, Anleger für ihren Kreditwunsch zu gewinnen. Mit von der Partie sind nicht nur Verbraucher mit etwas schwächerer Bonität, sondern auch Selbstständige, die es wegen der unsicheren Einkommenslage bei den Banken ohnehin schwerer haben.

So sucht auf Smava gerade ein 30-jähriger selbstständiger Geschäftsführer aus Nordrhein-Westfalen mit sehr guter Bonität 50 000 Euro für 36 Monate, bietet dafür 4,8 Prozent Zinsen. 64 Anleger sind bisher bereit, ihm Geld zu leihen, womit 26 750 Euro zusammengekommen sind. Der Rest fehlt noch. Ein anderer Gewerbetreibender aus Bayern benötigt 16 000 Euro, verfügt aber nur über die Bonität H, was bei Smava bedeutet: Ausfallrisiko 17 Prozent. Deshalb muss der Kreditsuchende 11,3 Prozent Zinsen bieten - und hat auch erst 10 Kreditgeber mit insgesamt 4000 Euro gefunden.

Wer einen Kreditwunsch bei Smava platzieren will, muss nach einer Anmeldung seine Identität nachweisen, drei Gehaltsnachweise oder die Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Jahre und den Steuerbescheid einreichen sowie einer Schufa-Abfrage zustimmen. Zu den Zinskosten addieren sich weitere Gebühren, etwa eine Vermittlungsprovision zwischen 2,5 und drei Prozent des Kreditbetrags. Auxmoney vermittelt hingegen nur privat finanzierte Kredite, spricht dabei explizit Kunden an, die Darlehen ohne Schufa-Auskunft wünschen (oder benötigen). Die Zinsen sind entsprechend höher.