Von Daniel Bernock

Heidelberg. In der Zeit nach dem Gründungsjahr 1995 hieß sein Unternehmen noch "MicroSAP", erzählt Harald Sulovsky, der früher selbst bei dem Software-Unternehmen in Walldorf gearbeitet hat. Mit dem Namen wollten er und seine Gründerkollegen betonen, dass bei ihnen noch die Kultur der kleinen SAP weitergelebt wird - die Kultur, die bei dem Software-Riesen in den Anfangsjahren herrschte, als das Unternehmen noch kleiner war. "Hier hat sich damals jeder gegenseitig gekannt", so Sulovsky. Auch heute sei das zwar fast noch der Fall. Jedoch gibt auch er zu, dass bei mittlerweile über 160 Mitarbeitern nicht mehr jeder jeden kennen kann.

Heute heißt das Heidelberger Unternehmen cbs. Eines Tages habe das Telefon geklingelt - in der Leitung war der SAP-Gründer Dietmar Hopp, erzählt Sulovsky. Er habe darum gebeten, doch bitte einen anderen Namen zu nutzen. Von da an nahm das Unternehmen den Slogan, der die Leitidee, "Corporate Business Solutions", also unternehmensweite Geschäftslösungen mit SAP-Software für internationale Firmen zu schaffen, als neuen Namen an.

Harald Sulovsky ist wegen des Anrufs nicht sauer auf die SAP. Sein Geschäft läuft gut - und auch heute noch steht er zu dem Software-Unternehmen in einem partnerschaftlichen Verhältnis. "Wenn es der SAP gut geht, ist das auch gut für uns", sagt er. Heute beschäftigt cbs in Heidelberg rund 115 Mitarbeiter, konzernweit sind es knapp 170. Das Unternehmen hat für die Zukunft ambitionierte Ziele: "Wir wollen pro Jahr um 15 Prozent wachsen", sagt Sulovsky. Das sei ein ambitioniertes, aber kein "spektakuläres" Wachstum. Cbs habe einen hohen Qualitätsanspruch. "Im Zweifelsfall verzichten wir dann lieber auf Wachstum", sagt er. In den nächsten fünf Jahren will das Unternehmen nach Angaben der Geschäftsführung den Umsatz verdoppeln. Bis 2017 soll cbs mehr als 40 Millionen Euro erwirtschaften. Angaben zu der Profitabilität und Gewinn macht das Unternehmen nicht. "Es lohnt sich aber", sagt Sulovsky und lacht.

Problem der cbs sind nicht fehlende Kunden oder Aufträge. Vielmehr fehlen cbs qualifizierte Mitarbeiter. "Gut qualifizierte Berater sind Mangelware", sagt Sulovsky. Daher ist dem Unternehmen die eigene Ausbildung im Haus wichtig. Seit 1999 bietet cbs ein Trainee-Programm an. Dabei können Master-Absolventen vorzugsweise aus den Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsingenieurswesen, Wirtschaftsinformatik, Naturwissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre in einem viermonatigen Intensivprogramm eine Ausbildung mit SAP-Zertifikat durchlaufen. Und danach winkt eine Festanstellung: "Wir übernehmen alle unsere Trainees", so Sulovsky. Viele Führungspositionen im Unternehmen seien heute durch ehemalige Auszubildende besetzt. Von den 115 Trainees, die die Ausbildung bereits durchlaufen haben, seien 70 heute noch bei cbs. Im vergangenen Jahr durchliefen 19 Mitarbeiter die Ausbildung. In den nächsten vier Jahren sollen insgesamt 55 Trainees eingestellt werden.

Flexibel müssen die cbs-Angestellten sein: "Unsere Mitarbeiter sind viel auf Reisen", sagt Simone Will, Personalleiterin bei cbs. Die Projektlänge kann variieren, sagt sie, "von einer Dauer von einem Tag bis zu mehreren Jahren". Wenn ein Berater das Unternehmen verlässt, so Sulovsky, "dann weil er zu einem unserer Kunden in die Industrie wechselt, wo er weniger reisen muss."