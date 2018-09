Von Veronika Csizi

"Investor sein. Und Gutes tun", werben die einen. Eine "doppelte Rendite" für sich selbst und für Arme versprechen andere. Allen gemein ist die Überzeugung, dass sich Profit und Mildtätigkeit nicht zwangsläufig ausschließen müssen. Weltweit sind deshalb in den letzten Jahren Mikrofinanzfonds gegründet worden: Sie sammeln Gelder von Anlegern und verteilen sie mithilfe örtlicher Organisationen als Kleinstkredite gegen Zinsen an Arme.

Mehr als 70 Prozent der Menschen in Entwicklungsländern haben keinerlei Zugang zu Bankleistungen, können kein Geld gegen Zinsen zurücklegen, sich nicht gegen Ernteausfälle versichern, keinen Kredit beantragen. Gleichzeitig leben 1,4 Milliarden Menschen, ein Fünftel der Weltbevölkerung, von weniger als 1,5 Dollar pro Tag. Viele bräuchten nur sehr kleine Summen, oft nur 50 oder 100 Dollar, um ihrer Armut aus eigener Kraft entkommen zu können, etwa durch den Kauf eines Stücks Land, einer Nähmaschine oder eines Marktstandes. Doch als Arme ohne Sicherheiten sind sie nicht kreditwürdig, was lokale Kredithaie mit Zinssätzen von mehreren 100 Prozent pro Monat ausnützen.

"Soziale Rendite"

Hier schalten sich Mikrofinanz-Unternehmen ein. Mehr als 70 Milliarden Dollar haben Investoren weltweit inzwischen locker gemacht, um über Minikredite von teilweise nur 50 Dollar Menschen mit Tatkraft und guten Ideen aus der Armutsfalle zu helfen - und gleichzeitig selbst Renditen zu erzielen. Dass dies möglich ist, zeigen die Bilanzen der wichtigsten Anbieter im Markt, die wegen des restriktiven deutschen Investmentgesetzes bis vor einem Jahr vor allem jenseits der deutschen Grenzen zu finden waren: Drei der zehn größten Mikrofinanzfonds verwaltet die Schweizer Responsability AG, darunter den Global Microfinance Fund, der seit 2003 auf dem Markt und in je einer Tranche in Euro, Dollar und Schweizer Franken erhältlich ist. Responsability strebt dabei einen Gewinn als "soziale Rendite" an, der nicht riesig ist, aber zumindest über dem Niveau auf den Geldmärkten liegen soll.

Für 2011 waren es 2,3 Prozent. Mit ihrem Geld erreichten die Anleger insgesamt 16 Millionen Kleinstkreditnehmer in 55 Ländern. 4,43 Prozent erzielte der "Dual Return Fund - Vision Microfinance" der österreichischen Vermögensverwaltung Absolute Portfolio Management für seine Anleger auf Jahressicht. Er versorgt umgekehrt derzeit 91 239 Kleinstunternehmer zwischen dem Kaukasus und Südamerika mit Geld.

Als erster in Deutschland stationierter und von der Bankenaufsicht Bafin kontrollierter Fonds ging im November nach der gesetzlichen Lockerung - seit Sommer 2011 dürfen Fonds bis zu 95 Prozent ihres Vermögens in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanzinstituten anlegen - der "Invest in visions Microfinance Fonds" an den Start. Gemanagt wird er von "Connective Capital", einer Tochterfirma der privaten Finanz-Hochschule "Frankfurt School of Finance and Management". Professor Udo Steffens, der Präsident der Frankfurt School und von 1989 bis 1992 selbst im kirchlichen Entwicklungsdienst in Togo und Kamerun tätig, glaubt, dass Wohlstand nicht importierbar ist. Die traditionelle Entwicklungshilfe, die direkte Almosen verteilt, lähme Eigeninitiative und verzögere damit Reformen. Mikrofinanz-Modelle beteiligten hingegen die Menschen viel stärker und aktiver an Entscheidungen, die sie selbst beträfen. Damit werde eine kluge und nachhaltige Entwicklungsarbeit in Gang gesetzt, die sich auf lange Sicht selbst überflüssig mache.

Der neue Fonds verfüge derzeit über Einlagen von neun Millionen Euro, erhoffe sich aber mittelfristig 40 bis 50 Millionen Euro, sagt Omid Saz, der Geschäftsführer von Connective Capital. Investoren könnten ab 100 Euro einsteigen und mit einer Jahresrendite von drei bis vier Prozent rechnen. Von den Kleinkreditnehmern berechnen der Fonds vor Ort "Zinsen von zwei bis drei Prozent pro Monat".

Diese Sätze lägen deutlich unter den Marktstandards in den jeweiligen Ländern, wo wegen hoher Inflationsraten der lokalen Währungen Zinsen von zehn Prozentpunkten über der Inflationsrate völlig normal sind. Die Kontrolle der Geschäftsmodelle und der Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern ist für Connective Capital dabei ganz wichtig. Saz: "Wir fahren regelmäßig zu unseren Kreditpartnern, kontrollieren die Portfolios und wählen auch stichprobenartig aus der Kartei einzelne Kreditkunden aus, besuchen und befragen sie."

Der Hintergrund: Seit 2009 häufen sich Berichte vor allem aus Indien, wonach lokale Mikrofinanzfirmen zur Profitmaximierung horrende Zinsen verlangt und damit nicht wenige überschuldete Kleinkreditnehmer in den Selbstmord getrieben haben. Missbrauchsfälle und fragwürdige Geschäftsmodelle seien möglich, wenn nicht ausreichend kontrolliert werde, weiß Saz. Dennoch bleibt Mikrofinanz, bestätigt mit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einer der größten Akteure in diesem Bereich, "die kostengünstigste und effizienteste Möglichkeit der Entwicklungszusammenarbeit."

Die Rückzahlungsraten der Kredite liegen bei allen Mikrofinanzfonds bei 95 bis 98 Prozent - Werte, von denen manche Sparkasse träumen kann. "Unsere Kredit-Portfolien", betont Saz, "sind sehr gesund." Gleichwohl müsse der Anleger wissen, dass er eine "soziale Rendite" erhalte und das Geld "auch eine Weile liegen lassen muss". Renditeversprechungen von Wettbewerbern, die mit Sätzen von über neun Prozent winken, weisen seriöse Anbieter weit von sich.

Einen anderen Weg geht Oikocredit, eine international tätige Genossenschaft mit Hauptsitz in den Niederlanden und bereits in den siebziger Jahren auf Initiative des Ökomenischen Rates der Kirchen gegründet. Ab 200 Euro können Privatkunden einen Genossenschaftsanteil kaufen und dem Unternehmen damit Gelder für Kredite in Entwicklungsländern zur Verfügung stellen. Jedes Jahr erhalten sie dafür eine Dividende von zwei Prozent. In Baden-Württemberg hat Oikocredit 5600 Mitglieder, davon fast 5000 private Anleger und 470 Kirchenggemeinden. Zusammen haben sie bisher rund 65 Millionen Euro eingezahlt.

Unter dem Motto "In Menschen investieren" hat Oikocredit weltweit inzwischen deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro eingeworben - Geld, das an über 26 Millionen Menschen von Indien über Bolivien bis nach Kambodscha weitergereicht wurde. 84 Prozent von ihnen sind Frauen. Auch bei den meisten anderen Mikrokredit-Fonds gehen die Kleinstkredite in der Mehrheit an Frauen, getreu der Beobachtung, die Mohammed Yunus, Gründer der Grameen-Bank, Mikrofinanz-Urgestein und dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, häufig macht: "Frauen wollen investieren, sich verbessern und finanzielle Sicherheiten schaffen. Männer sind da anders. Sie denken nicht so weit im Voraus. Männer wollen sofort genießen und es sich gut gehen lassen. Sie planen nichts für eine bessere Zukunft, sie denken nicht an Sicherheit für sich selbst und die Familie."