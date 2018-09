Von Harald Berlinghof

"Have you had your pill today?" In den späten 1960er Jahren kam ein amerika-nisches Plakat in Mode, das Uncle Sam mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Betrachter zeigen ließ, und auf dem nach der Einnahme einer Pille gefragt wurde. Damals ging es im Rahmen der sexuellen Revolution um die tägliche Einnahme der Antibaby-Pille. Heute hat dieselbe Frage in einer alternden Gesellschaft längst eine andere Bedeutung gewonnen. Und heute werden für solche Fragestellungen auch längst keine Plakate mehr gedruckt, sondern Flachbildschirme eingesetzt - oder gar Spiegel im Badezimmer, die als Bildschirm genutzt werden.

Helle Holzmöbel, Bilder an der Wand und die Palme in der Ecke. Eine auf den ersten Blick ganz normale Wohnung. Doch das Zwei-Zimmer-Appartement hat es in sich. Morgens vor dem Badspiegel wird der Bewohner an die Einnahme seiner täglichen Tablette erinnert und daran, dass sich für den Nachmittag die Enkelin angesagt hat. Der Flokati-Teppich vor dem Bett ist mit Drucksen-soren ausgestattet, die eine Meldung weiter geben, dass der Senior gerade aus dem Bett aufgestanden ist - oder aus dem Bett gefallen ist. Ein Bewegungsmelder zeigt an, ob die Person sich weiter bewegt oder nicht. In einem zentralen Dienstzimmer eines Altenwohnzentrums kann man daraus seine Schlüsse ziehen. Im Fernsehsessel ist ein EKG untergebracht, das anzeigt, ob es dem Benutzer gut geht oder ob etwas gesundheitlich nicht stimmt. Wenn der Bewohner die Wohnung verlässt, wird er akustisch darauf aufmerksam gemacht, dass die Herdplatte noch an ist oder die Balkontür noch offen steht. So könnte das Wohnen der Zukunft aussehen, erweitert um weitere Optionen wie einen optimalen Energieverbrauch durch automatisch gesteuerten Heizungseinsatz oder automatische Lichtabschaltung.

Roboter fürs Pflegeheim

Auch am Karlsruher Forschungs-Zentrum Informatik FZI (siehe "Stichwort") wird an der Welt der Zukunft gearbeitet. Und zu dieser Welt der Zukunft gehören neben "intelligenten" Wohnungen und selbstfahrenden Autos (siehe weiteren Text) auch Roboter. Doch Technik, die gewissermaßen das Kommando übernimmt und die Menschen zu Objekten ihrer "Fürsorge" werden lässt oder die eine - durchaus gut gemeinte - Überwachungsfunktion einnimmt, ruft in der Krone der Schöpfung - zu Recht oder Unrecht - unbewusste Ängste wach. Die Science-Fiction-Literatur ist voll von durchgeknallten Robotern, die durch irgendein unvorhersehbares Ereignis aus der "programmierten Bahn" geworfen werden und die sich nicht mehr an die Regeln halten, die ihnen vorgeben, den Menschen ein gehorsamer Diener zu sein. Den wohl bedeutendsten schriftstellerischen Robot-Unfall dieser Art beschreibt Isaac Asimov in seiner Sammlung von Robot-Geschichten unter dem Titel "I, Robot" (Ich, der Roboter). Die Realität ist bislang weit davon entfernt, solche selbstständig handelnden Maschinenwesen schaffen zu können, die über ein gerüttelt Maß künstliche Intelligenz verfügen, die versagen könnte. Und doch werden Forscher und Wissenschaftler nicht müde, an einem solchen mechanischen Homunkulus zu basteln.

HoLLie hat einen ovalen Kopf, zwei Augen, zwei Arme und zwei ganz besondere Hände. Auf Beine hat man ganz bewusst verzichtet, gibt es doch kaum eine komplexere Fortbewegungsart als den menschlichen aufrechten Gang. Und da der Robot, in Pflegeheimen etwa, sowieso nur ebene Böden vorfindet, tun es auch sogenannte Mecanumräder, die dem Robot erlauben, jede Bewegungsrichtung einzuschlagen, ohne dass Platz für einen Wendekreis erforderlich wäre. Auch wenn seine großen, stählernen Hände mit ihren fünf Fingern eher wie bärenstarke Pranken erscheinen, so sind sie doch in der Lage, ein zerbrechliches Glas mit Mineralwasser in aufrechter Lage zu halten - und zwar ohne das Glas zu zerbrechen und ohne das Wasser auszuschütten. Das muss man einem mechanischen Wesen, das trotz allem äußeren Anschein eine Maschine bleibt, erst einmal beibringen. Schließlich kennt der Robot nicht das Bedauern, das sich in dem menschlichen Satz "Oh, jetzt habe ich versehentlich das Glas zerbrochen" ausdrücken würde.

Möglich macht das die Software des Begleit- und Assistenzroboters, die am FZI entwickelt wurde. Optische Sensoren und Lasersensoren liefern HoLLie alle notwendigen Informationen über sein Gegenüber und über die Raumsituation, etwa ob sich ein Hindernis im Weg befindet. Der Robot lernt Gesten der Personen nachzuahmen und erkennt, wenn eine Person eine schwere Tasche tragen muss. Dabei vergleicht der Robot die vorgefundene Situation mit einer Referenzsituation, die ihm eingegeben wurde. Er interpretiert die reale Situation und entscheidet dann, der alten Dame beim Tragen zu helfen.

Doch Robots müssen nicht immer men-schenähnlich sein. Ganz im Gegenteil. Kairo zum Beispiel besteht aus fünf gleichartigen beweglich angeordneten Segmenten, die sich mit Hilfe von Rädern und kleinen Raupenketten vorwärts bewegen können. Der Karlsruher Inspektionsroboter Kairo ist konzipiert, um Kanalrohre zu durchfahren zu können und ihren Zustand zu untersuchen. Mit vier Rädern kommt man unter schwierigsten Geländebedingungen nicht weit. Deshalb hat Mutter Natur auch auf die Erfindung des Rades verzichtet. Kairo ist aber in schwierigen Situationen in der Lage, sich wie eine Spannerraupe fortzubewegen oder bei Bedarf kriechend und sich windend wie ein Wurm.

An einer Seitwärtsbewegung, wie es Schlangen häufig im Sand tun, wird im Karlsruher Living Lab Service-Robotics des FZI gerade gearbeitet. Auch einen sechsbeinigen Lauf-Robot, der aufgrund seiner Beweglichkeit in Katastrophengebieten eingesetzt werden kann, kann man aufweisen. Sein Name ist Lauron.