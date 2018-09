Von Veronika Czisi

Baugeld ist immer noch extrem günstig. Seit Dezember allerdings mehren sich die Anzeichen für einen Trendwechsel. Die Zinsen für Hypothekendarlehen sind beharrlich gestiegen, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus. Bei der Interhyp etwa, Deutschlands größtem Vermittler privater Baugelder, verteuerten sich die Bestsätze für zehnjährige Baudarlehen (bei 60 Prozent Beleihung der Immobilie) binnen sechs Wochen von 2,25 auf 2,43 Prozent, also um acht Prozent. Bei fast allen anderen Anbietern zeigen die Zinstrends ebenfalls klar nach oben.

Auch die aktuelle Umfrage der Bundesbank bei heimischen Geldinstituten deutet auf ein Ende der paradiesischen Zeiten für Bauherren hin. Die Banken planten, "die Kreditstandards in der privaten Baufinanzierung deutlich zu verschärfen", warnte die Bundesbank Ende Januar. Das bedeutet: Bei der Vergabe von Baukrediten wollen die Geldinstitute die Zügel anziehen, indem sie die Zugangshürden verschärfen oder die Zinssätze erhöhen. Gleichzeitig nimmt laut Bundesbank jedoch der Run auf Baugeld weiter deutlich zu, "da die Aussichten auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor sehr optimistisch" eingeschätzt würden. Auch Zinsspezialist Max Herbst vom Finanzportal FMH Finanzberatung sieht "eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in zwei oder drei Jahren deutlich höher liegen als derzeit". Allerdings bedeute dies nur, dass sich die Sätze wieder normalisieren würden. Dies belegt auch die Zinsentwicklung: Vor 20 Jahren mussten Immobilienkäufer noch acht bis zehn Prozent, vor zehn Jahren fünf bis sechs und 2011 noch 3,5 bis 4,5 hinblättern, wollten die sich feste Zinsen für eine Dekade sichern. Im Dezember 2012 sackten die Sätze schließlich auf ein Tief nahe zwei Prozent zusammen. Bei fünfjährigen Darlehen fiel im Herbst für Kunden mit bester Bonität sogar die Zwei vor dem Komma.

Die Richtung der Bauzinsen geben deutsche Staatsanleihen und vor allem Pfandbriefe vor, über die sich die Hypothekenbanken refinanzieren. Hier sind die Signale klar: Lag die Rendite von Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit vor zwei Monaten noch bei 1,34 Prozent, so ist sie inzwischen auf 1,65 Prozent, zwischenzeitlich sogar auf 1,7 Prozent gestiegen. Pfandbriefe verzinsen sich mittlerweile mit 2,06 Prozent - das sind 20 Prozentpunkte mehr als noch zu Jahresbeginn. Üblicherweise geben die Banken diese Sätze mit 70 bis 100 Basispunkten, also 0,7 bis 1 Prozent Aufschlag an ihre Hypothekenkunden weiter. Die Gründe für die steigenden Sätze: Die Staatsschuldenkrise hat sich merklich entschärft, Investoren trauen sich wieder in Anleihen südeuropäischer Staaten und ziehen umgekehrt Gelder aus deutschen Anleihen ab, die zwar Sicherheit, aber zuletzt keinerlei Gewinn jenseits der Inflationsrate boten. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnten die Renditen für deutsche Papiere weiter klettern - und im Gleichklang mit ihnen Baugeld teurer werden. Ob und wie schnell dies passiert, kann niemand mit Sicherheit sagen. In den USA, wo die Zinssätze ebenfalls merklich ansteigen, befürchten Marktanalysten, etwa die Bank of America, bereits einen Absturz der Anleihemärkte, der nur noch von massiven Käufen der Notenbank gebremst werde.

Grund zur Panik gebe es aber nicht, überstürzte Baugeld-Abschlüsse seien völlig unsinnig, sagt Interhyp-Sprecher Christian Krause: "Für die erste Jahreshälfte erwarten wir erst einmal keine rasch steigenden Zinsen, sondern eher eine Seitwärtsbewegung mit Schwankungen". Krause warnt jedoch umgekehrt auch davor, auf wieder fallende Sätze zu spekulieren: "Die Talsohle liegt eindeutig hinter uns." Die Deutsche Bank rechnet ebenfalls nur mit "allmählich steigenden Zinssätzen", rät Hypothekenkunden jedoch, sich die aktuell noch sehr tiefen Sätze möglichst langfristig zu sichern. Auch Herbst glaubt nicht an einen raschen und strammen Aufwärtsmarsch der Bauzinsen. Die Sätze könnten zwar noch das eine oder andere Zehntelprozent steigen, aber neue Zinsberge seien vorerst nicht zu erwarten.

Dass gerade bei langen Zinsbindungen der Blick auf die Nachkomma-Stellen entscheidend ist, zeigt eine einfache Rechnung. Wer 200 000 Euro für eine Immobilie benötigt, zahlt bei 2,5 Prozent Zinsen auf zehn Jahre, bei drei Prozent anfänglicher Tilgung, jeden Monat 917 Euro. Bei 2,8 Prozent Zinsen wären es bereits 967 Euro. Über die gesamte Laufzeit hinweg müsste der Kunde damit bei nur 0,3 Prozentpunkte höheren Zinsen knapp 5000 Euro mehr aufwenden. Bei einem Zinssatz von 3,1 Prozent wären es bereits 9850 Euro mehr. Bei niedrigerer Tilgung wirken sich bereits kleine Zinsunterschiede noch gravierender aus: Wer anfangs nur mit einem Prozent tilgt, zahlt bei 2,5 Prozent pro Monat 583 Euro. Bei 3,1 Prozent sind es bereits 683 Euro, unter dem Strich nach zehn Jahren als knapp 11 300 Euro mehr.