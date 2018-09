hab. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung. Was als sperriges Wortungetüm daher kommt, wird meist kurz als HGÜ bezeichnet und gerät zunehmend mit dem Bau und Ausbau der Stromautobahnen, die den norddeutschen Windstrom bis nach Süddeutschland bringen sollen, in die Schlagzeilen. Auch wenn man Strom nicht sehen kann, ist er dennoch eine reale Ware, die zu den Kunden transportiert werden muss. Und dazu benötigt man die nötige Infrastruktur.

Mit Wechselstrom-Übertragungsleitungen ginge durch den Leitungs-Widerstand deutlich mehr Strom auf seinem langen Weg von A nach B verloren. Deshalb bevorzugt man für lange Übertragungswege mit hohen Übertragungsleistungen die Gleichspannung. Doch weil aus unseren Steckdosen der Strom als Wechselstrom kommt und unsere elektrischen Geräte in aller Regel darauf angewiesen sind, muss der erzeugte Strom von Konverterstationen zuerst in Gleichstrom umgewandelt werden und dann, einmal bei uns angekommen, wieder in Wechselstrom zurückverwandelt werden. Das war es, was die HGÜ-Übertragung noch vor zehn Jahren um den Faktor zehn verteuert hat gegenüber Wechselstrom, wie der ABB-Experte Raphael Görner betont. Inzwischen ist HGÜ allerdings nur noch doppelt bis viermal so teuer wie herkömmliche Wechselstromleitungen. "Bei Übertragungsreichweiten über 400 Kilometer Distanz haben wir inzwischen einen Gleichstand bei den Preisen erreicht", erklärt Görner, Vertriebschef der Abteilung elektrische Netze bei ABB in Mannheim.

ABB gilt neben Siemens und Alstom als einer der großen Drei im HGÜ-Geschäft. Diese drei werden das Mammutprojekt der zusätzlichen Stromautobahnen zum größten Teil abarbeiten. Der deutsche Teil des für die Übertragung zuständigen Geschäftsbereichs ist mit rund 100 Mitarbeitern am Standort Mannheim angesiedelt. Auch die großen Offshore-Projekte in der Nordsee, innerhalb derer die HGÜ-Technologie bereits angewendet wird, werden von Mannheim aus abgewickelt.

Auch international ist ABB, die 1954 die erste HGÜ-Anlage der Welt in Schweden in Betrieb nahmen, im HGÜ-Bau führend. In China hat man vor zwei Jahren die längste HGÜ-Übertragungsleitung der Welt in Betrieb genommen. Sie bringt 6400 Megawatt Strom aus einem Wasserkraftwerk im Südwesten Chinas in die 2000 Kilometer entfernte Metropole Shanghai. Eine andere Art von Weltrekord hat ABB in Indien mit der leistungsstärksten HGÜ-Übertragungsstrecke aufgestellt. Über eine Entfernung von 1700 Kilometer transportiert eine HGÜ-Leitung an 60 bis 70 Meter hohen Strommasten, rund 8000 Megawatt Strom bei 800000 Volt aus Wasserkraftwerken in Indiens Norden bis zur Stadt Agra in der Nähe von New Delhi. In Deutschland sind 400000 Volt Spannung in Überlandleitungen üblich.

Immer wieder wird in Deutschland auch die Erdverkabelung von Überlandleitungen diskutiert. Der Bau solcher Leitungen ist jedoch wesentlich aufwändiger und teurer als der Bau von Strommasten, allerdings ließe sich die Trasse je nach Topografie direkter und damit mit weniger Kilometern Trassenlänge realisieren. Auch könnte der Bau von Erdkabeln möglicherweise schneller erfolgen, weil weniger Einsprüche und damit eine schnellere Genehmigung erfolgen könnten.

Die längste in der Erde vergrabene Hochspannungsleitung der Welt wurde von ABB in Australien realisiert. Sie ist 177 Kilometer lang und transportiert 220 Megawatt. Schließlich hat ABB auch die weltweit längste Unterwasser-Stromleitung zwischen Norwegen und den Niederlanden realisiert. Sie ist 177 Kilometer lang und transportiert eine Leistung von 700 Megawatt.