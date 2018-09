Von Harald Berlinghof

Langsam rückwärts an die Parklücke heran fahren, einschlagen, gegenlenken, korrigieren, fertig. Das Auto steht perfekt in der Parklücke. Was so manchem Autofahrer unter Zeitdruck an der viel befahrenen Straße misslingt, schafft das silbergraue Auto, das sich äußerlich auf den ersten Blick kaum vom Standardmodell unterscheidet, ohne Probleme. An der Front- und Heckpartie fallen bei näherer Betrachtung schwarze Öffnungen auf, die Kameras enthalten und der Kofferraum ist vollgestopft mit Elektronik. Der eklatanteste Unterschied zeigt sich allerdings im Fahrgastraum. Hinter dem Lenkrad sitzt kein Fahrer.

Noch darf sich das selbstfahrende Auto nur mit einer Sondererlaubnis und mit einem Beifahrer an Bord in den Karlsruher Stadtverkehr wagen. Es bleibt also noch eine Zukunftsvision, dass der Ehemann nach der Ankunft an seiner Arbeitsstelle sein Auto alleine zurück schickt, weil es die Ehefrau später braucht, und dass das Auto den Weg alleine nach Hause findet wie ein Pferd, dessen Lenker auf dem Kutschbock eingeschlafen ist. Ganz so weit sind wir noch nicht. Auch für die Vorstellung, dass man sein Auto am Eingang zum Parkhaus abgibt und es dann den Weg zum freien Parkplatz ganz alleine findet, ist es noch zu früh. Doch der Vorstellungskraft sind kaum Grenzen gesetzt, wenn es um das selbstfahrende Auto der Zukunft geht. Für Chauffeure und Taxifahrer könnte es daher eng werden auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft.

Doch das Auto, das mit Hilfe hochgerüsteter Elektronik und Informatik den Fahrer im Straßenverkehr unterstützt, ist bereits in seinen Anfängen Realität. Es beginnt ganz einfach beim Warn-Piepton, wenn einer der Mitfahrer nicht angeschnallt ist. In dem Versuchsfahrzeug des FZI beobachtet eine Kamera den Fahrer und ermittelt stets dessen Blickrichtung. Schaut er interessiert aus seinem Beifahrerfenster, während er ein Tempo-30-Schild passiert, vermutet der Kofferraumrechner, dass ein Aufmerksamkeitsdefizit vorliegt und informiert den Fahrer über die zulässige Höchstgeschwindigkeit. "Die Frage ist, wieviel kann man dem Fahrer zumuten und wieviel ist er bereit an Bevormundung zu akzeptieren", so Thomas Schamm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am FZI. Die Programmierung kann den Fahrer auch beim optimalen Bremsvorgang in der Kurve unterstützen. Und sie kann sogar auf die Fahrweise seines Herrn und Meisters Rücksicht nehmen. Der eine will schließlich eher gemütlich durch die Kurve fahren, der andere etwas flotter. Zu flott lässt die Elektronik allerdings nicht zu. Immer kann der Fahrer aber die Automatik des Rechners überstimmen mit seinem Fahrverhalten. Beim Berühren des Lenkrads schaltet sich die Automatik aus, auch beim Betätigen des Gaspedals. Und es gibt einen roten Not-Aus-Knopf, falls die Elektronik versagen sollte und dem Auto falsche Fahrbefehle geben sollte.

Ein zusätzliches Plus an Sicherheit gibt die eingebaute EKG-Messung im Fahrersitz. Bei der Registrierung von Veränderungen des Pulsschlages oder der EKG-Muster reicht das mögliche Verhaltensrepertoire des Fahrzeugs von einem Rat zur Pause bis hin zum Abschalten des Motors und dem automatischen Parken am Straßenrand bei einem Notfall.

Stichwort FZI. "Wir wollen zeigen, dass Informatik mehr ist als nur eine Ansammlung von Bits und Bytes, und dass Informatik ganz handfest überall im Alltag eine bedeutende Rolle spielt und damit sehr real ist", meint man im For-schungszentrum Informatik FZI in Karlsruhe. Das FZI ist eine unabhängige Forschungseinrichtung, die für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen Forschungsarbeiten durchführt und in enger Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie KIT (ehemals Uni Karlsruhe und Forschungszentrum Karlsruhe) in seinem House of Living Labs auf 2000 Quadratmetern unterschiedlichste Techniklösungen für zukünftige Alltagsszenarien entwickelt und an Hand anschaulicher Beispiele vorstellt. FZI. "Wir wollen zeigen, dass Informatik mehr ist als nur eine Ansammlung von Bits und Bytes, und dass Informatik ganz handfest überall im Alltag eine bedeutende Rolle spielt und damit sehr real ist", meint man im For-schungszentrum Informatik FZI in Karlsruhe. Das FZI ist eine unabhängige Forschungseinrichtung, die für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen Forschungsarbeiten durchführt und in enger Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie KIT (ehemals Uni Karlsruhe und Forschungszentrum Karlsruhe) in seinem House of Living Labs auf 2000 Quadratmetern unterschiedlichste Techniklösungen für zukünftige Alltagsszenarien entwickelt und an Hand anschaulicher Beispiele vorstellt. Die rund 20 Professoren bearbeiten mit ihren über 140 Mitarbeitern jährlich Aufträge und Projekte von Industrieunternehmen und der öffentlichen Hand in Höhe von rund 11 Millionen Euro.

Schwerpunkte der Forschungsentwicklungen betreffen das Wohnen und die Mobilität der Zukunft sowie die Robotik. Dahinter verbergen sich neuartige technische Lösungen der Energieerzeugung und deren Einsatz, die Weiterentwicklung von Navigationshilfen oder auch der Nutzung von mobilen Endgeräten im Produktionsprozess an robotisch dominierten Fertigungsstraßen der Industrie.

Bitte beachten Sie unsere Netiquette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus