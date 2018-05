Mit dem batteriegetriebenen Programm 'My World' will Märklin die Rückeroberung der Kinderzimmer in Angriff nehmen. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Trix oder Märklin? Das war in der großen Zeit der Modelleisenbahn in Deutschland der Jahre zwischen 1950 und 1970 eine Gewissensfrage. Praktisch jeder Junge hatte damals seine Modelleisenbahn zu Hause. Märklin und Trix, am Rande noch Fleischmann, ließen die Wunschträume der 10 bis 14-Jährigen wahr werden. Wobei die Inkompatibilität der Marken die Nutzer zwangsweise zu eingeschworenen Fans "ihrer" Marke machte. So wie es Anhänger der Beatles oder der Rolling Stones gab, so gab es Anhänger von Märklin oder von Trix-Express. Lag einmal das Starterset von Märklin unter dem Weihnachtsbaum, dann war die Entscheidung gefallen. Einmal Märklin, immer Märklin. Ein Umstieg war nur noch schwer möglich, wollte man nicht noch einmal ganz von vorne anfangen.

Heute ist die Generation der damaligen Hobby-Eisenbahner kurz vor dem Rentenalter oder sogar schon darin angekommen. Und auch wenn Markenbindungen vor allem in der Zeit der Jugend statt finden, Hobby-Eisenbahner gibt es immer weniger. Das hat auch Märklin in Göppingen zu spüren bekommen. Hinzu kam, dass sich die Zielgruppe der Modellbahner in zwei Lager aufspaltete. Für die "Spielbahner" handelt es sich bei aller Modellgenauigkeit um ein hochwertiges Spielzeug, die "Nietenzähler" legen ihren Schwerpunkt auf die Exaktheit des Nachbaus als Miniaturmodell. Das führte in den Entwicklungsabteilungen der Hersteller zu Konflikten. Exaktheit in den Modellen kostet Geld. Wie exakt musste ein Modell sein, um den Nietenzähler anzusprechen, wie teuer durfte es sein, um den Spielbahner noch zum Zugreifen zu veranlassen. Hersteller wie Märklin und Trix versuchten beiden Gruppen zufrieden zu stellen und so entstanden häufig Kompromiss-Modelle, die keinen wirklich erreichten. Zusätzlich wurden die Zielgruppe der Kinder und ihre Ansprüche an gutes Spielzeug eine Zeit lang komplett vernachlässigt. Da brauchte es nicht viel und die Kids zogen Computerspiel und Internet der Modelleisenbahn vor. Heute führt die Modelleisenbahn im traditionellen Spielwarenfachhandel und noch mehr in den Spielwarenabteilungen der Warenhäuser eine dürftige Randexistenz.

Selbst Märklin als Marktführer in Europa und mit seiner 150-jährigen Firmentradition geriet ab 2005 immer mehr in Schwierigkeiten. 1996 hatte man noch den Konkurrenten Trix übernommen, musste aber im Februar 2009 einen Insolvenzantrag stellen. So manchem Hobby-Eisenbahner wurde es da kalt ums Herz, wenn er an seine kleine schwarze Lok TM 800 mit angehängtem Kohletender und zwei Güterwaggons dachte, die auf dem Wohnzimmertisch an Weihnachten nur im Kreis fahren konnte. Märklin pleite? Das gibt's doch gar nicht. Gab es aber doch.

Aber aus dem Insolvenzantrag mit der Bestellung eines Insolvenzverwalters wurde bei Märklin schon wieder fast eine Erfolgsgeschichte. Schon im ersten Jahr nach der Antragstellung auf Insolvenz schaffte das Unternehmen den Sprung in die schwarzen Zahlen. Das Geschäftsjahr 2009 des Traditionsunternehmens mit Kultstatus wurde zum ersten Jahr mit einem positiven Ergebnis seit fünf Jahren. Als Grundlage des Erfolgs gelten zahlreiche Restrukturierungsmaßnahmen im Göppinger Unternehmen. Dazu gehörte, dass man offensiv neue hochwertige Modelle auf den Markt brachte, gleichzeitig aber ein Programm "zurück in die Kinderzimmer" auflegte. Batteriebetriebene Kindermodelle ("My World") steuerten im ersten Jahr der Produktion bereits fünf Millionen Euro zum Gesamtumsatz von 108 Millionen Euro bei. Das scheint nicht viel, doch ein erster Schritt zur Rückeroberung der Kinderzimmer war gemacht. Märklin und Trix werden als eigenständige Marken weiter gebaut und vertrieben. Und längst hat die digitale Welt auch Einzug in die Modelleisenbahnwelt gehalten.