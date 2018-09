VW ist in Brasilien immer präsent. Entweder mit neuen Modellen wie dem zweitürigen VW Novo Gol (l.) oder dem in die Jahre gekommenen Kleintransporter VW T2. Foto: dpa

Von Axel F. Busse

Die Chefs von früher hatten den richtigen Riecher: Auch ohne Internet, Smartphone und computergestützte Absatzprognosen wusste man Anfang der 50er Jahre in Wolfsburg, was sich im 21. Jahrhundert auszahlen würde: rechtzeitig neue Märkte erschließen - so kam Volkswagen nach Brasilien.

Nach einer wirtschaftlichen Achterbahnfahrt mit teilweise vierstelligen Inflationsraten gilt Brasilien den Autobauern weltweit heute als einer der heißesten Zukunftsmärkte. Obwohl in China die Claims abgesteckt sind, das Wachstum sich spürbar verlangsamt, sieht die VW-Führungsregie um Martin Winterkorn keinen Anlass, das ehrgeizige Ziel infrage zu stellen, in sechs Jahren der größte Autobauer weltweit zu sein.

Während in Westeuropa der Pkw-Absatz schrumpft (davon bleibt auch Volkswagen nicht verschont), werden in Übersee immer noch solide Zuwachsraten erzielt. Brasilien soll zu einer Trumpfkarte für Volkswagen werden, denn das fünftgrößte Land der Erde hat schon heute den viertgrößten Automobilmarkt. Mit einem Verkaufsanteil von fast 25 Prozent am dortigen Gesamtvolumen stehen die Wolfsburger sogar besser da als in ihrem Heimatmarkt, wo etwa ein Fünftel aller Pkw-Neuzulassungen auf das Konto der Wolfsburger geht.

Rennen gegen Fiat

Mit Fiat liefert sich VW in Brasilien seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Je nach Auslegung der Statistik hat mal der eine, mal der andere Konzern die Nase vorn. Wenn Volkswagen jetzt mit einem Großaufgebot an Führungspersonal und Produkten den Automobil-Salon in São Paulo beschickt, dann um ein Statement abzugeben, dass Brasilien in den nächsten Jahren ein wichtiger Pfeiler der Auslandsstrategie des Unternehmens bleiben wird. Die Weltpremiere der Mini-SUV-Studie Taigun dort bezeugt, wie wichtig der Konzern den südamerikanischen Markt nimmt. Auch Mercedes hatte übrigens eine Neuvorstellung zu bieten, allerdings für ein handverlesenes Publikum: Vom Jubiläums-Sondermodell SLS AMG GT3 sind genau fünf Exemplare für Kunden vorgesehen.

Fast 60 Jahre ist VW in Brasilien präsent, in dem Amazonas-Staat wurde überhaupt die erste Produktionsstätte außerhalb Deutschlands aufgebaut. Heute in das Werk São Bernardo de Campo einer von neun Standorten in Südamerika, wo nicht nur fertige Autos, sondern auch Komponenten wie zum Beispiel Motoren hergestellt werden. In Brasilien wird nicht nur für den Eigenbedarf produziert, sondern auch für den Export zum Beispiel nach Argentinien, Paraguay und Chile. Es handelt sich um Modelle, die speziell für diesen Markt entwickelt wurden und die in Europa niemand kennt.

Nach galoppierender Inflation und einer Fast-Staatspleite in den 90er Jahren hat es die Führung des Landes geschafft, die Wirtschaft mit steuer- und anderen politischen Maßnahmen wieder auf Kurs zu bringen. Seit 2003 betrug die Inflation zwar immer noch zwischen drei und sieben Prozent, doch das Wirtschaftswachstum blieb ebenso stabil. Experten prognostizieren für die nächsten Jahre einen Wert von etwa vier Prozent Wachstum. Gleichzeitig gelang es, Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften und die Devisenreserven zwischen den Jahren 2000 und 2012 mehr als zu verzehnfachen. Reiche Rohstoffreserven und eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die kaum ein Sechstel des verfügbaren Acker- und Weidelandes ausmacht, gelten den Optimisten unter den Wirtschaftsweisen als ideale Voraussetzungen für weitere Prosperität.

Was Brasilien für VW und andere Hersteller so interessant macht, ist das bisher unausgeschöpfte Potenzial an Kunden. Mit der Erholung der Wirtschaft, der Gesundung der Betriebe stiegen auch die Einkommen der arbeitenden Bevölkerung. Zwar sind die individuell verfügbaren Summen im Vergleich zu europäischen Einkünften immer noch gering, doch die sogenannte Mittelschicht wächst und wächst. Ihr gehören per Definition jene Einkommensgruppen an, die monatlich über eine Summe zwischen umgerechnet 667 und 2875 Euro verfügen können. Im Jahr 2003 gehörte ein Anteil von 38 Prozent der brasilianischen Bevölkerung dazu, neun Jahre später sind es schon rund 58 Prozent. Dieser Personenkreis kommt als Autokunde in Betracht, aus Wolfsburger Sicht am liebsten als Kunde für einen VW.

Treibstoff aus Zuckerrohr

Natürlich wird dieser Kunde auch von anderen Marken umworben. BMW zum Beispiel. Die Münchner bauen seit 2010 in Brasilien Motorräder, ab 2014 sollen es auch Automobile sein. Jüngst hat der Vorstand die Entscheidung bekannt gegeben, mehr als 200 Millionen Euro für ein Montagewerk in der Region Joinville zu investieren. Das Werk soll eine Kapazität von 30 000 Autos pro Jahr haben und etwa 1000 Jobs schaffen. Ob von dort aus die Kunden der hochpreisigen Luxuslimousinen bedient werden sollen, die in den Genuss wegfallender Importzölle kämen oder die günstigeren Produkte der neuen Frontantriebs-Modellfamilie dort gebaut werden, ist derzeit Spekulation.

Weil es nicht nur finanziell von Vorteil ist, im Lande präsent zu sein, haben eine Reihe von prominenten Marken Dependancen in Brasilien aufgebaut. Die Region um São Bernardo do Campo ist, nachdem sich Volkswagen bereits 1957 dort mit einer Produktion ansiedelte, zu einer Hochburg der Autoindustrie geworden. Außer dem Wolfsburger Konzern sind dort Mercedes und Ford, Jaguar und Land Rover, Toyota und Lexus ansässig.

Ein erheblicher Unterschied zum Automarkt in Deutschland und Europa liegt darin, dass es keine Diesel-Pkw gibt. Kraftfahrzeuge mit Selbstzünderantrieb sind überhaupt erst ab einer Tonne Nutzlast zulassungsfähig. Personenwagen fahren entweder mit aus Zuckerrohr gewonnenem Ethanol oder mit sogenanntem E22-Sprit. Diesem Benzin sind 22 Prozent Ethanol beigemischt. Alkohol aus Zucker wird in Brasilien schon seit mehr als 85 Jahren zum Autofahren genutzt. Viele Autobauer haben sich auf diese Rahmenbedingungen eingestellt und bieten seit 2003 Flex-Fuel-Motoren an, die mit beiden Kraftstoffarten umgehen können. Derzeit kostet ein Liter Ethanol umgerechnet 70 Cents, ein Liter Benzin zwischen 1,15 und 1,30 Euro.

Darüber hinaus hält der Staat bei der Hubraumgröße der Motoren die Hand auf, und zwar so, dass große Pkw mit entsprechenden Motoren deutlich höher besteuert werden, als kleine. Das hat zur Folge, dass die drei verkaufsstärksten Marken - also Volkswagen, Fiat und Chevrolet - überwiegend mit Kleinwagen präsent sind, die nicht mehr als einen Liter Hubraum haben. Für diese Fahrzeuge, rund die Hälfte aller in Brasilien zugelassenen Pkw, werden nur sieben Prozent Steuer fällig, während Hubräume ab zwei Liter mit 18 bis 20 Prozent besteuert werden. Hybrid- und Elektrofahrzeuge fahren bisher in einer winzigen Nische. Aktuell sind etwa 200 derartige Autos registriert. Anfang Oktober trat in dem Land ein neues Gesetz in Kraft, das für eine Verbrauchsminderung bei Kraftfahrzeugen steuerliche Rabatte gewährt.