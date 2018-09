Von Harald Berlinghof

Der brasilianische Urwald ist bedroht. Und der afrikanische und indonesische auch. Auf allen Kontinenten wird der Wald gerodet, um Ackerland und wertvolle Edelhölzer zu gewinnen. Auch in Europa fallen ursprüngliche Wälder den Baum-Erntemaschinen zum Opfer und stehen zunehmend unter dem Siedlungsdruck der Metropolen und der dazu gehörigen Infrastruktur. In regelmäßigen Abständen warnen Wissenschaftler deshalb vor den ökologischen Folgen, wenn die Wälder als Co2-Speicher und als Klimaregulatoren ausfallen. Doch die wachsende Weltbevölkerung benötigt Siedlungs- und Agrarflächen. Bis 2050 werden schätzungsweise neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Heute sind es gut sieben Milliarden. Das bedeutet, um diese Menschen auch nur einigermaßen satt zu bekommen, einen zusätzlichen Bedarf von beinahe einer Milliarde Hektar Agrarland, was einer Fläche von der Größe Brasiliens entspricht. Doch woher soll diese riesige Fläche kommen? Aus ökologisch verantwortungsvoller Sicht muss man sagen: Es gibt sie einfach nicht.

Seit Jahren schon sinkt die pro Kopf der Weltbevölkerung zur Verfügung stehende Agrarfläche. Im Jahr 2050 sollen es nur noch 0,19 Hektar sein, hundert Jahre zuvor - 1950 - waren es noch 0,52 Hektar. Verbessertes Saatgut und ein verbesserter Pflanzenschutz konnten den Verlust bislang weitgehend mit höheren Ernteerträgen ausgleichen. Ob es in Zukunft gelingen kann, mit gentechnisch veränderten und trockenresistenten Zuchtformen den Randbereichen der Wüsten zusätzliches Ackerland abzuringen, wird eine Frage der Findigkeit der Wissenschaft und der politischen Rahmenbedingungen sein.

In der jüngeren Vergangenheit gab es schon vielfach utopische Vorstellungen darüber, wie man in den Weltmeeren Unterwasserfarmen für die Fischzucht installieren könnte oder wie man künstliche, schwimmende Inseln für die Nutzpflanzenzucht verwenden könnte. Die Technik dafür wäre vorhanden, und Sonne und Wind liefern genügend Energie, um solche schwimmenden Inseln auch mitten im Pazifik durch Meerwasserentsalzung mit Süßwasser für die Pflanzenbewässerung zu versorgen.

Jetzt scheint es, dass sich Architekten und Agrarexperten zu einer neuen Koalition der Super-Visionäre zusammengetan haben. Um zusätzlichen Raum für den Anbau von Nutzpflanzen zu gewinnen, muss man nicht tausende von Kilometern in den warmen Südpazifik gehen, sondern Raum gibt es in allen Siedlungsflächen bis hin zu den Mega-Citys. Man muss nur in die Vertikale gehen. Gläserne Wolkenkratzer, die nichts sind als gigantische Gewächshäuser, in Anlehnung an den englischen Begriff Skyscraper nun Farmscraper genannt, könnten die immer mehr in die großen Metropolen der Welt strömenden Menschen ernähren, glauben Wissenschaftler. Was wie Science-Fiction klingt, hat einen realen Hintergrund. Ackerbau im Gewächshaus ist nicht von Klima, Niederschlag oder Bodenstruktur abhängig, sondern ist überall dort möglich, wo genügend Wasser und Energie vorhanden ist. Es funktioniert in der Antarktis genauso wie in der Wüste von Arizona oder mitten in den Megacitiys.

"In einem dreißigstöckigen Gebäude, das einen 0,6 Quadratkilometer großen Häuserblock in New York umfasst, kann man ebenso viele Pflanzen ernten wie auf einer zehn Quadratkilometer großen Farm", meint Dickson Despommier, einer der Vordenker des "vertical farming" und Umweltexperte an der Columbia University in New York. Mit einem 30-stöckigen Gewächshaus könnten 35 000 Menschen verbrauchernah versorgt werden. "Immer mehr Menschen möchten lokal produzierte Nahrungsmittel. Und lokaler als im gleichen Stadtviertel geht nicht mehr", so Despommiers. Dadurch könnten enorme Transport- und Kühlkosten, aber auch CO2-Emissionen eingespart werden. Und außerdem, so rechnet er vor, könnten landwirtschaftliche Flächen wieder der Natur überlassen werden, um zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Der Pariser Architekt Vincent Callebaut hat für New York einen Wolkenkratzer-Bauernhof geplant, "Dragonfly" nennt er ihn.

In den obersten Stockwerken der urbanen Indoor-Farmen könnte das Sonnenlicht direkt zur Pflanzenzucht benutzt werden. Energiesparende LED-Beleuchtung mit einem speziell auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmten Lichtspektrum könnten die mittleren Ebenen erhellen. In den unteren Etagen sollen Hühner und Schweine von pflanzlichen Resten satt werden, die oben gehäckselt und problemlos nach unten transportiert werden. Im Keller sind die Fischbassins untergebracht, mit deren mit Nährstoffen angereichertem Wasser die Nutzpflanzen versorgt werden. Frischwasser bekommen ausschließlich die Fischbecken und die anderen Tiere. Der Dung der Tiere wiederum versorgt die Pflanzen, die Pflanzen produzieren Sauerstoff, die Tiere CO2 für das Pflanzenwachstum. So sieht die Vision eines weitgehend geschlossenen Ökosystems aus, das sich selbst erhält. Auch Wasser wird in dem geschlossenen Kreislauf weniger verbraucht als an der frischen Luft. Rein technisch wären solche Gebäude möglich, der ökologische Nutzen scheint unübersehbar und auch die nötige Energie steht uns in Form von Sonnenenergie in unendlicher Menge auf der Erde zur Verfügung.

Doch auch die exorbitanten Kosten für solche grünen Wolkenkratzer stellen eine scheinbar unüberwindbare Hürde dar. Aber auch daran hat Despommier gedacht. Er schlägt vor, leer stehende Bürohäuser in Manhattan umzubauen, um darin das ganze Jahr über Obst und Gemüse zu ernten. Solche Umbauten wären erheblich günstiger als Neubauten, glaubt er. Für Weizen, Mais oder Reis sollen die Anbauflächen dann aber doch zu klein sein, um wirtschaftlich zu sein. Wirtschaftlichkeit und Kosten als limitierende Faktoren - bei vorhandenen technischen Möglichkeiten. Auch darauf hat der Wissenschaftler die passende Antwort: "Nichts motiviert so sehr, wie gegen den drohenden Weltuntergang anzugehen - und dem sehen wir mit Überbevölkerung und Klimawandel ins Auge."