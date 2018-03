Von Harald Berlinghof

Aus dem grauen Metallpulver schießen Funken wie bei einer Wunderkerze. Ein unsichtbarer Stift schreibt eine komplexe Struktur in das Pulver, die nach und nach in die Höhe wächst. "Was man sieht, ist gar nicht direkt der eingesetzte Läserstrahl, sondern nur das Prozessleuchten", erklärt Olaf Rehme von Siemens Corporate Technology in Berlin. Dort wo der Laserstrahl auftrifft, bringt er mit mehr als 1500 Grad Celsius das Metallpulver kurz zum Schmelzen, die Metallpartikel verbinden sich an dieser Stelle und bilden eine feste Struktur. Hat der Laser die Struktur des späteren Objektes auf einer waagrechten Fläche einmal nachgezeichnet, senkt sich die Pulverplattform unmerklich, ein Schieber streicht eine hauchdünne neue Pulverschicht aus und der Laser beginnt seine Arbeit von neuem.

So können feinste Strukturen aus Edelstahl gebildet werden, welche gegossenen Teilen nur wenig nachstehen. Turbinenschaufeln aus einer temperaturunempfindlichen Nickel-Edelstahl-Legierung mit feinsten Kanülen in ihrem Innern zur Kühlung der Schaufel könnten so in Zukunft den Wirkungsgrad von Turbinen noch einmal verbessern. "Je Besser die Kühlung der Schaufeln, umso heißer kann das Gas sein. Und je mehr Hitze, desto mehr Effektivität", erklärt man bei Siemens.

Aluminium, Edelstahl, Titan und sogar Keramik können mit dem Laser-Schmelzverfahren gedruckt werden. Noch sind die gedruckten Werkstücke in Sachen Festigkeit nicht in demselben Bereich angekommen wie gegossene Teile. "Aber wir arbeiten daran", so Andreas Kleinschmidt, Pressesprecher von Siemens in München. Und noch sind die Drucker zu langsam. Zwei bis fünf Kubikzentimeter Masse schafft ein solcher Laser-Schmelz-Drucker pro Stunde. Größere Werkstücke benötigen so Tage. Aber auch das wird sich ändern, glaubt man bei Siemens.

Als wichtiges Argument für 3-D-Druck-Technologien in der Industrie gilt die Tatsache der weltweiten Instant-Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Ein Ersatzteil wird in Indien benötigt? Dazu ist zukünftig kein langer Transport mit dem Flugzeug mehr nötig. Der Datensatz der CAD-Planzeichnung geht per Datenleitung ins Service-Center in Übersee und wir dort vor Ort ausgedruckt. Kein langwieriger Transport, keine Transportkosten, keine Klimagase, kein Energieverbrauch. "Ökonomie und Ökologie gehen eine Verbindung ein", so Kleinschmidt. Nur die Sicherheit der Datenübertragung im Glasfaserkabel muss gewährleistet sein. Wegen Industriespionage. Das Internet hat der Logistik- und Transportbranche unerwartete Umsatzzuwächse beschert. Der 3-D-Drucker könnte der Branche das Geschäft wieder verderben. Schuhe, Hüte, Bastelartikel kommen aus dem Heimdrucker, die Turbinenschaufel oder der Pkw-Kofferraumdeckel aus dem Laser-Schweiß-Drucker der benachbarten Service-Station. Die "Metalldrucker" sind zum Glück noch weit entfernt von einer bezahlbaren Lösung in jeder Garage. Solange Pistolen illegal aus Kunststoff ausgedruckt werden konnten, funktionierten sie nur für wenige Schüsse, bei Metallkopien sähe das anders aus. Patronen allerdings lassen sich noch nicht per Druck realisieren.

Wenn man von 3-D-Druck spricht, dann gehen die eingesetzten Technologien kreuz und quer durcheinander. Schon in den 1990er Jahren wurde ein Gerät entwickelt, das dreidimensionale Objekte baut, indem es wie ein herkömmlicher Drucker Punkte nebeneinander setzte. So wie der Tintenstrahldrucker Farbpigmente nebeneinander setzt, so setzten die ersten 3-D-Drucker aushärtende Kunststoffpünktchen nebeneinander. Nach Fertigstellung der ersten Ebene werden weitere Ebenen darüber gelegt, bis das gesamte Objekt fertig gestellt ist.

Nach diesem Prinzip funktionieren 3-D-Drucker, die es mittlerweile in der billigsten Variante für weniger als 1000 Euro in Elektronikmärkten zu bekommen sind. Die Geräte arbeiten mit einem Kunststoff-Draht, der erhitzt und angeschmolzen wird. Besonders bei Plastik-Modellbauern sind die Geräte beliebt. Allerdings sind die Qualitätsunterschiede noch erheblich. Trotzdem lässt das Erreichen des Konsumentenmarktes die Umsätze der Branche mittlerweile dynamisch wachsen.

Nach dem Prinzip des vertikalen Schichtdruckens werden inzwischen zahlreiche Verfahren angewendet, die für die unterschiedlichsten Materialien geeignet sind. Gipspulver oder Sand (siehe nebenstehenden Bericht) werden mit einem zielgenau infiltrierten Bindemittel - oft Epoxidharz - an den gewünschten Stellen ausgehärtet. Die Aushärtung von flüssigem Epoxyharz, das in dünnen Schichten aufgestrichen und mit UV-Licht oder mit Hilfe eines Lasers an zuvor definierten Punkten ausgehärtet wird, nennt sich Stereolithografie.