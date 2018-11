hab. Große Metropolen wie Madrid oder Amsterdam haben es schon. Und in den nächsten Wochen soll auch in unserer Region die Entscheidung fallen, welches einheitliche Fahrradverleihsystem in den Städten Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen zum Zuge kommt. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar hat eine Ausschreibung für ein solches Fahrradverleihsystem laufen, spätestens Mitte des Jahres soll das Ergebnis der Ausschreibung bekannt gegeben werden. Als aussichtsreicher Kandidat präsentierte sich kürzlich im John-Deere-Forum in Mannheim das Unternehmen Nextbike, das bereits solche Verleihsysteme in Warschau, Budapest und Glasgow betreibt.

Rund 18.000 Fahrräder haben die Leipziger in solchen Verleihsystemen mittlerweile am Rollen. In Warschau sind es 2500, in Hamburg 1600 und in Nürnberg 750. An leicht zu identifizierenden Stationen im Stadtraum können die Fahrräder mit einer Kundenkarte von registrierten Nutzern plus der Eingabe einer Pin entnommen werden und an anderen Stationen der Firma wieder abgestellt werden.

Car-Sharing-Systeme gibt es mittlerweile viele. Car-Sharing ist ein Wachstumsmarkt, der sich in den vergangenen fünf Jahren etwa verdoppelt hat. Das bekannteste in unserer Region ist das bundesweit agierende Unternehmen Stadtmobil. Mit einer deutschlandweiten Fahr- zeugflotte von mehr als 3500 Autos vom kleinen Toyota Agyo bis zum flotten Audi A3 und Kleintransportern reicht das Angebot. Alleine in Heidelberg existieren über das gesamte Stadtgebiet verteilt 63 Stadtmobil-Stationen.

Wer seine Fahraktivitäten relativ einfach vorausplanen kann, ist bei solchen Car-Sharing-Modellen gut aufgehoben. Voraussetzung für die Nutzung der Autos ist eine Kundenkarte, die man mit der Anmeldung bei Stadtmobil erhält. Mit der Kundenkarte lässt sich an den Stadtmobil-Stationen - 170 sind es in der Metropolregion - eines der 370 Flottenfahrzeuge, das man zuvor im Internet gebucht und reserviert hat, öffnen. An einigen Stationen muss zuvor ein sogenannter Stationstresor mit der Karte, Zugangspasswort und Pin geöffnet werden, um an die Fahrzeugschlüssel zu kommen. Nach Beendigung der Fahrt muss das Auto in aller Regel wieder an derselben Station abgestellt werden. Stadtmobil wurde 1992 mit zwei Autos in Heidelberg und einem Auto in Mannheim gegründet und ist inzwischen unter den Anbietern ohne Konzern im Hintergrund Marktführer in Deutschland, wie Miriam Caroli, Sprecherin von Stadtmobil betont.

Doch solche Geschäftsmodelle basieren auf der Anschaffung eigener Fahrzeuge dieser Anbieter. Der Vorteil ist ein einheitlicher Auftritt des Anbieters durch ein einheitliches Design der gesamten Flotte. Damit verbunden ist ein betriebswirtschaftlich nutzbringender Werbeeffekt.

Volkswirtschaftlich und ökologisch betrachtet stellt sich aber die Frage, ob die Herstellung zusätzlicher Autos für Car-Sharing-Modelle sinnvoll ist, wenn ausreichend Fahrzeugkapazität im Privatbereich für alle potenziellen Nutzer vorhanden ist.

Privatautos gelten als das ineffizienteste Wirtschaftsgut schlechthin, weil sie einen Großteil ihrer Zeit ungenutzt in Garagen oder vor der Haustür parken. Warum also nicht das eigene Auto vermieten, wenn es an anderer Stelle jemand braucht? AutoNetzer bietet eine Internet-Plattform für ein Autoverleihsystem von Privat an Privat.