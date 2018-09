Seit 111 Jahren brennt diese Glühbirne bei der Feuerwehr in Livermore in Kalifornien - ein Beweis für die mögliche lange Haltbarkeit technischer Produkte. Foto: Dick Jones

Von Harald Berlinghof

Die Feuerwache von Livermore in Kalifornien ist etwas ganz Besonderes. Dort brennt bis auf den heutigen Tag eine Glühbirne, die im Jahr 1901 in ihre Fassung eingeschraubt wurde. Nun sind Glühbirnen in unseren Breiten und seit diesem September endgültig als Klimakiller aus den Regalen verschwunden und deshalb könnte uns die Livermore-Glühbirne eigentlich gänzlich kalt lassen. Zumal wir gar nicht wissen, wie oft sie ein- und ausgeschaltet wurde und wie lange sie täglich brannte. Trotzdem wirft diese Glühbirne ihr rötliches Licht auf eine ganz andere Tatsache, die uns allen unter den Nägeln brennen sollte.

Dabei geht es um die Haltbarkeit von Industrieprodukten, ihre Lebensdauer und Reparaturanfälligkeit oder gar die Unmöglichkeit, sie zu reparieren. Und das nicht etwa, weil es dem Produkt eben inhärent ist und gar nicht anders geht, sondern weil die Hersteller möglicherweise ein Interesse daran haben könnten. Denn was wäre unser Konsum schließlich ohne die Notwendigkeit Neues anzuschaffen. Eng damit verknüpft sind Fragen der Rohstoff- und Energieverschwendung bis hin zu illegalen Praktiken des Exports von Elektronikschrott in Entwicklungsländer. Eine Glühbirne jedenfalls, die seit 111 Jahren ihren Dienst verrichtet, sollte es eigentlich gar nicht geben.

Wenn aber vor allem billige Elektronikgeräte die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren nur knapp überleben, dann macht man sich so seine Gedanken. Auch weil es zu Zeiten unserer Eltern und Großeltern üblich war, dass die Bauknecht-Waschmaschine oder der Grundig-Fernseher praktisch ein Leben lang hielten. Inzwischen gleicht es einer Verschwörungstheorie, was Betroffene als Vermutung in den Raum stellen. Sie glauben, da werden in industrielle Produkte ganz gezielt Schwachstellen oder Sollbruchstellen eingebaut, welche den Lebenszyklus des technischen Produkts verkürzen.

Gezielte Schwachstellen?

Da gibt es Handys, deren fest eingebaute und nicht austauschbare Akkus vorzeitig den Geist aufgeben, Drucker, die nach einer bestimmten Anzahl gedruckter Seiten von einem Zählchip gestoppt werden, oder Fernseher, deren elektronische Billig-Bestandteile für die auftretenden Betriebstemperaturen gar nicht ausgelegt sind und versagen. In der Wirtschaftswissenschaft spricht man vom Produktlebenszyklus, aber auch der Begriff der "geplanten Obsoleszenz" findet sich dort. "Wenn ein Unternehmen beschließt: Ein Produkt braucht nur drei Jahre zu funktionieren, es hält dann aber zehn Jahre, dann ist da natürlich ein Kostenfaktor drin, den ich reduzieren könnte. Und natürlich machen Unternehmen das", vermutet Olaf Wittler von Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin. Entsprechend betonen die Hersteller auch stets, dass niemals eine kurze Lebensdauer des Produkts angestrebt sei, wohl aber Kostenreduzierungen eine Ursache dafür sein könnten. Denn schließlich will der Kunde günstige Produkte kaufen.

Dieses Argument läßt Stefan Schridde, Initiator der Bewegung "Murks-Nein-Danke" nicht gelten. "Es gibt Monitore", sagt der Betriebswirt, "in denen Kondensatoren zum Einsatz kommen, die Hitze schlecht vertragen. Bessere Kondensatoren würden lediglich einen Cent mehr kosten und viel länger halten".

Der Fachbegriff für die geplante Kurzlebigkeit eines Produktes lautet "geplante Obsoleszenz". Der Begriff stammt aus dem Lateinischen, wo obsolescere sowohl bedeuten kann "sich abnutzen, alt werden", aber auch "aus der Mode kommen und Ansehen verlieren". Und damit wären wir bereits bei einem Thema, das die Konsumenten mit ins Spiel bringt, die das Lebensende eines Produkts mitbestimmen, obwohl das Gerät rein funktionell noch das tut, wofür es vorgesehen war. "Geplante Obsoleszenz ist out", sagen deshalb viele Wirtschaftswissenschatler. Eine sogenannte "psychische Obsoleszenz", die vom Kunden ausgeht, übernimmt mehr und mehr deren Funktion. Am stärksten ausgeprägt und offensichtlich ist dies bei Handys und Autos. Handys wurden einmal erfunden, damit Menschen auch von unterwegs telefonieren können. Jede neue Handygeneration konnte etwas Neues. Simsen, Mimsen, Fotografieren, mit neuer Melodie klingeln, Apps herunterladen und im Internet surfen. Wer hip oder in sein wollte, muss da mitziehen. Also werden die alten Handys gegen neue Smartphones ausgetauscht. Das alte Handy hat die Obsoleszenz erwischt. Die neuen Funktionalitäten machen den alten Produkten den Garaus, obwohl sie noch funktionieren. Ein anderes Beispiel für diese vom Konsumenten selbstverschuldete Endlichkeit der Industrieprodukte sind unsere Autos, die für viele Menschen ein Statussymbol sind. Einst hatte Henry Ford einen enormen Erfolg mit seinem haltbaren und robusten Automodell "Ford T" bei den Kunden. Es sprach sich herum, dass die "Tin Lizzy" - auf Deutsch Blechliesel - absolut zuverlässig und haltbar war.

Freilich war das einheitlich schwarze Ding weder schön noch elegant. Da kam die Konkurrenz von General Motors auf eine neue Idee. Die brachten ihre Design-Abteilung auf Trab und warfen hübschere, buntere und jährlich wechselnde Automodelle auf den Markt und weckten damit die Sehnsüchte der Amerikaner nach neuen Autos. In den 1930er Jahren wollte man in den USA sogar die Wirtschaftsdepression mit einer geplanten Obsoleszenz bekämpfen. Eine höhere Nachfrage nach Produkten jeder Art sollte die Wirtschaft wieder ankurbeln.

Doch in Zeiten eines enormen Ressourcenverbrauchs durch die Menschheit geraten zunehmend andere Prioritäten in den Fokus. Langlebigkeit und Rohstoffrückgewinnung, aber auch die Reparaturmöglichkeit von Altgeräten gewinnen ethisch an Bedeutung. Mit langlebigen Produkten können Unternehmen bei umweltbewussten Menschen Punkten. Die Wulf Gaertner Autoparts AG baut ganz bewusst Teile, die in Automobilen auffallend häufig versagen, in besserer Qualität nach und versorgt damit den Werkstattmarkt. Die Rohstoffrückgewinnung aus Elektroschrott könnte längst wirtschaftlich sein und für die Reparatur von Elektrogeräten bilden sich immer mehr Selbsthilfegruppen im Internet. In der "I-fix-it"-Bewegung werden eigene Erfahrungen bei der Reparatur im Internet öffentlich gemacht, womit man die vermeintlichen Tricks der Hersteller umschiffen kann. Dann rücken die Mitglieder mit dem Schraubenzieher gegen die Elektroschrott-Lawine vor. Weitere Informationen zum Thema:

