Von Thomas Veigel

"Die Leute wollen immer etwas Neues. Und wenn das nicht so wäre, würde die Wirtschaft nicht funktionieren." Innovation als Wachstumsmotor - das gilt überall in der Wirtschaft, ob es sich um Produkte handelt oder um Dienstleistungen. Erfolgreich ist derjenige, der das anbietet, was möglich viele Menschen wollen.

Im Falle von Meinrad Schmiederer, vom dem das obige Zitat stammt, ist es eine Dienstleistung. Schmiederer ist Hotelier, Besitzer und Chef vom Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach. Das Dollenberg ist ein Ferienhotel der höchsten Kategorie, "fünf Sterne Superior" und es ist Mitglied im renommierten Relais & Château-Klub.

Die Rubrik "immer etwas Neues" ist lang im Dollenberg. In den vergangenen Jahren hat Schmiederer einen sieben Hektar großen Park angelegt, eine Kapelle für 80 Personen gebaut, ein Amphitheater für Konzerte ist ebenfalls entstanden. Ein Schlösschen mit See steht kurz vor der Vollendung. Abgeschlossen ist auch die Erweiterung der Wellness-Abteilung auf 4500 Quadratmeter, mit sechs Schwimmbädern und sechs verschiedenen Saunen eine der größten und vielfältigsten im Lande.

"Ich bau' mir ein Hotel"

Meinrad Schmiederer war schon als kleiner Bub fasziniert vom Hotelwesen. "Ich bau mir ein Hotel" fasste er früh einen Entschluss. Im nahen Bad Griesbach war die große Welt zu Gast, Zaren, Kaiser und Könige kamen zum Baden hierher. Auch das Hotel auf der Bühler Höhe faszinierte ihn. "So einer wie wir kommt da nie hin", machte ihm seine Mutter wenig Hoffnung. Die Familie war arm, der Vater war Waldarbeiter. Auf dem Dollenberg gab es bis 1962 nicht einmal eine Straße. Doch mit der Straße begann auch der Tourismus. 1963 bekam Vater Schmiederer eine Ausschank-Konzession, schon vorher hatte er ein Flaschenbierlager für die Dorfbevölkerung eröffnet. Beim Bierausschank blieb es nicht. Die Gäste wollten etwas essen. Also wurde das Wohnzimmer ausgeräumt, an drei Tischen hatten 12 Gäste Platz. Dann wollten die ersten Gäste übernachten - ziemlich schnell waren die ersten Zimmer bezugsfertig.

Der Junior ging seiner Wege. Er machte eine Kochlehre auf der Bühler Höhe und wollte danach ins Hotelfach und Hoteldirektor in New York werden - das eigene Hotel hatte er sich abgeschminkt. Ende der 60-er Jahre sagte er zum Vater: "Wenn das etwas werden soll mit dem Hotel auf dem Dollenberg, musst du ein Schwimmbad bauen."

Der Vater folgte dem Rat des Sohnes, machte Schulden, baute ein Schwimmbad und die Gäste kamen. Der Sohn wurde zu Hilfe gerufen. Meinrad Schmiederer kam, beendete den Traum von der internationalen Hoteldirektor-Karriere und machte Nägel mit Köpfen. "Wenn ich da bleibe, dann richtig", sagte er sich. Der erste Großbau fand Mitte der 70er Jahre statt. Seitdem wird investiert. Wieviel, bleibt das Geheimnis von Meinrad Schmiederer und seinem Steuerberater. Über Zahlen will er nicht sprechen, deshalb hat er auch keine GmbH gegründet, lieber haftet er als Einzelkaufmann mit seinem gesamten Besitz für die Firma. Mittlerweile hat das Hotel 100 Zimmer.

Ein Hotel ist ein Unternehmen, ein Produkt. Es muss sich weiterentwickeln, sonst kauft keiner das Produkt: "Daraus resultieren alle Investitionen." Diese kosten viel Geld, sagt Schmiederer, und das muss verdient werden. Ohne die Mehrwertsteuersenkung für Hotelübernachtungen von 19 auf sieben Prozent wären auch seine Investitionen der letzten Zeit nicht möglich gewesen. "Das hat sehr geholfen."

Und die Investitionen müssen zum richtigen Zeitpunkt kommen, am besten vor den Wettbewerbern. "Der Schnelle frisst den Langsamen", so heißt sein Wahlspruch.

Für die 140 angestellten Mitarbeiter und die Gäste ist der Patron präsent, sein Führungsprinzip heißt Vorleben. Seine Motivation bezieht er aus dem täglichen Erleben mit den Gästen. Meinrad Schmiederer sprudelt vor Ideen, weiß, wie er einen Aufenthalt in seinem Hotel interessant machen kann. "Ideen muss man haben, das kann man nicht lernen." Es reicht aber nicht, Ideen zu haben, man muss sie auch umsetzen können.

Mit speziellen Angeboten versucht Schmiederer seine Gäste zu einem mehrtägigen Aufenthalt zu bewegen. Neben Schnupperaufenthalten und Wellness-Kurztrips gibt es vielfältige Sieben-Tage-Arangements. Da gibt es die Rennwoche mit einem Besuch der Galopprennen in Iffezheim, die Champagnerwoche mit einem Besuch bei einem Champagner-Produzenten und viele andere Themenwochen.

Zum Unternehmen gehört auch die Confiserie Rumpelmayer in Baden-Baden, auch die Gastronomie des Kurhauses steht unter der Leitung von Meinrad Schmiederer.

Eine Reise zum Dollenberg wert ist auch das Restaurant Le Pavillon, das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist, die Schmiederes Schwager Martin Hermann erkocht hat.

Rund 40 Prozent der Gäste kommen aus dem benachbarten Ausland, aus Frankreich, Luxemburg, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden. Das Durchschnittsalter der Gäste liegt bei 54 Jahren. Seit zehn Jahren ist das Dollenberg als 5-Sterne-Hotel in der Luxus-Kategorie klassifiziert, vor sechs Jahren kam das "Superior" dazu - mehr geht nicht. 2004 wurde das Dollenberg vom "Schlummer-Atlas" als Hotel des Jahres ausgezeichnet.