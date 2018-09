Von Thomas Veigel

Es ist heiß auf dem Feld, schon am Vormittag um halb elf. Die Sonne brennt. Hier im Kreis Liski im Oblast Woronesch, 500 Kilometer südlich von Moskau, sind die Felder groß. 307 Hektar Gerste sind reif, acht Mähdrescher fahren ihre Bahnen, zehn Minuten in die eine Richtung, zehn Minuten in die andere. Ich darf mitfahren, einmal hin und zurück. Die Kabine des John Deere-Mähdreschers ist klimatisiert, der Traktorist ein cooler Bursche, hört russische Schlager, raucht Zigaretten und beobachtet aufmerksam sein Mähwerk. Eine Hand hat er am Lenkrad, die andere an einer Art Joystick - er beherrscht sein Fahrzeug, fährt zentimetergenau seine Bahnen.

Viele Kilometer entfernt sitzt eine Kollegin in der Zentrale von Ekoniva Agro am Computer. Sie weiß genau, wo der Traktorist gerade ist und was er macht. Sensoren und Sender an Bord des Mähdreschers melden über Satellit jede Menge Daten. Sie weiß, wie viel Gerste er auf diesem oder jenem Hektar erntet, wie lange er schon fährt, wie viel Sprit er verbraucht. Precison Farming heißt das System, Präzisions-Landwirtschaft.

Auf dem 300-Hektar-Acker ist viel Betrieb. Die vollen Mähdrescher spuken ihre Ladung in die Hänger der Kamas-Lastwagen. Traktoren bündeln das Stroh und auch das wird auch gleich vom Acker geholt. Denn geeggt wird am gleichen Tag auch noch, sonst würde die Hitze den Boden hart wie Beton machen. Es wird so lange gearbeitet, bis alles fertig ist, bis zwei Uhr morgens, wenn es sein muss.

Wir fahren weiter, viele Kilometer. Es ist ein weites Land im Bezirk Liski, aber nicht langweilig. Busch- und Baumreihen strukturieren die riesigen Flächen. Die Hügel sind sehr sanft, nur in der Nähe des Dons haben sich richtige Täler gebildet. Das Land ist fruchtbar, Schwarzerde, die Humusschicht ist hier bis zu einem Meter stark. Wem gehören die Felder da auf der linken Seite der Straße? "Uns". Zehn Kilometer weiter fragen wir wieder. "Immer noch uns". Und die auf der rechten Seite? "Auch uns."

Stefan Dürr sagt das mit einem zufriedenen Lächeln. Ein Blick auf die Landkarte des Bezirks bestätigt die Besitzverhältnisse. Es gibt nur noch wenige weiße Flecken, die meisten Felder des 70 Kilometer langen Bezirks Liski werden von Dürrs Firma Ekoniva bewirtschaftet. Und sie sollen noch weniger werden, die weißen Flecken.

Landwirtschaft lohnt sich in Russland. Die Getreidepreise sind hoch und für einen Liter Milch bezahlen die russischen Molkereien 30 Prozent mehr als die deutschen.

Es ist eine fast märchenhafte Karriere, die Stefan Dürr, der aus Eberbach stammt, in Russland erlebt. Ende der 80-er Jahre ließ er sich dazu überreden, als erster westeuropäischer Praktikant in der sowjetischen Landwirtschaft zu arbeiten. Es war ein Volltreffer. Dürr verliebte sich in Land und Leute. Nach dem Studium der Geoökologie - die Sowjetunion war mittlerweile Geschichte - nahm er die Herausforderung an und ging nach Osten. Von den russischen Kommilitonen, mit denen er während seines Praktikums nicht nur studierte und arbeitete, sondern auch ordentlich feierte, waren einige als Politiker in Amt und Würden gelangt. Stefan Dürr startete mit einem Beratungsunternehmen für biologisch arbeitende Betriebe.

Und dann ging es Schlag auf Schlag. Die russischen Landwirte wollten Ackergerät - er startete einen Handel mit gebrauchten Landmaschinen. Heute ist Dürr Mehrheitsgesellschafter von einem der größten Landmaschinenhändler Europas. Die Landwirte wollten Saatgut - er besorgte es ihnen. Die befreundeten Politiker in der Regierung wollten seinen Rat bei der Bodenreform - Jahre später bekam er einen russischen Nationalpreis und das Bundesverdienstkreuz für seine Bemühungen um den deutsch-russischen agrarpolitischen Dialog.

Doch Dürr wollte nicht nur Händler und Berater sein, er wollte das Land auch selbst bewirtschaften. Vor zehn Jahren kaufte er sich die ersten landwirtschaftlichen Flächen und die bekam er nur mit der Auflage, die Milchwirtschaft weiterzubetreiben. So ging es Schlag auf Schlag, ein Betrieb kam zum anderen. Die Fläche wuchs ebenso schnell wie die Zahl der Milchkühe.

Viele Betriebe waren in einem katastrophalen Zustand, man sieht solche Ruinen heute noch. Nach dem Ende der Sowjetunion setzte eine Landflucht ein. Die jungen Leute gingen in die Stadt, wollten studieren oder Geld verdienen. Sogar in der Regierung glaubte man, auf die Landwirtschaft verzichten zu können. Was man brauchte, konnte man importieren und mit Öl und Gas bezahlen. Ein fataler Trugschluss, wie sich bald herausstellte.

Stefan Dürr zählte zu denen, die wussten, dass es ohne eigene Landwirtschaft nicht geht. Heute ist man ihm dankbar. Er hat verlassene Kolchosen mit verarmten Dörfern übernommen, hat die Ställe renoviert und umgebaut, hat den Leuten wieder Arbeit gegeben und sie sogar aus den Städten zurück geholt. Er hat ihnen moderne Maschinen gegeben und sie verdienen gut bei Ekoniva. Bis zu 3000 Euro verdient zum Beispiel ein Mähdrescher-Fahrer in der Saison. Dürr leitet seinen Agrarkonzern nicht vom Moskauer Büro aus, er ist vor Ort. "Wenn ich wissen will, was die Leute denken, setze ich mich mit auf den Traktor."

Stefan Dürr genießt hohes Ansehen in Russland. In der "politischen Ecke" des Kindergartens von Schutschje hängen die Porträts von vier Männern. Putin, Medwedew, Alexander Rybenko, der regionale Geschäftsführer von Ekoniva und Stefan Dürr. Ekoniva hat den Kindergarten gebaut und ihn dann an das Dorf übergeben, auch der Neubau der Kirche im Dorf wird von Dürrs Firma mitfinanziert. Sponsoring ja, Bestechung nein.

Die Korruption in Russland blüht, aber Stefan Dürr versichert, dass er grundsätzlich nicht zahlt. Das ist nicht immer einfach, trotz guter Beziehungen zu nicht korrupten Politikern und Würdenträgern. Einen Landrat, der ihm alle möglichen Steine in den Weg warf, weil er nicht zahlte, wurde er los, indem er einen Gegenkandidaten aufbaute, der die nächste Wahl auch gewann. Einen Trupp von Maskenmännern, die in im Moskauer Büro überfielen und Schutzgeld wollten, handelte er von 800 000 auf 300 000 Dollar herunter. Ein Anruf beim russischen Vizepremier danach zeigte Wirkung: Ein paar Tage später war das Geld wieder da.

Stefan Dürrs Unternehmen ist immer noch in der Wachstumsphase. Um die Expansion zu finanzieren, hat die deutsche Muttergesellschaft Ekosem-Agrar GmbH mit Sitz in Walldorf im März den Kapitalmarkt angezapft. 50 Millionen Euro brachte die Anleihe, die an der Börse in Stuttgart platziert wurde. In fünf Jahren soll sie zurück bezahlt werden, jedes Jahr erhalten die Anleger 8,75 Prozent Zinsen. 30 Millionen Euro wurden für Umschuldungen von teureren Krediten verwendet, 20 Millionen Euro werden investiert, vor allem in den Kauf von Land. 500 bis 1000 Euro kostet ein Hektar.

Gerade wurde ein Lager für 32 000 Tonnen Getreide fertig gestellt, an gleicher Stelle und einige Kilometer entfernt werden gerade acht Ställe für rund 4000 Milchkühe gebaut. Im Zentrum der beiden Anlagen stehen Melk-Karusselle für jeweils 60 Tiere. Die Jungtiere sind gerade aus den USA gekommen, mit dem Schiff und dem LKW. Aus der EU dürfen keine Kühe importiert werden, wegen des Schmallenberg-Virus.

20 000 Hektar Weideland gehören zum Betrieb, dort erholen sich die "Amerikanerinnen" gerade vom Stress der Reise. Es ist idyllisch da draußen Richtung Fluss, wo auch die Muttertierherden für die Fleischproduktion stehen. Sogar Cowboys mit Pferden gibt es, die die Herden bewachen. Der "Wilde Westen" lebt - im Osten.