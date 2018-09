Von Anke Leuschke

In den ersten Wochen des Jahres ist so viel Geld wie lange nicht mehr in die Aktienmärkte geflossen. Stark gefragt: Papiere mit hohen Dividenden. Denn sie schütten weit mehr aus, als zurzeit an Zinsen für Anleihen oder Festgeld gezahlt wird. Dax-Unternehmen werden in diesem Jahr voraussichtlich wieder über drei Prozent Dividendenrendite zahlen.

Experten mahnen jedoch zur Vorsicht. "Für einen Teil des Vermögens könnten Dividendenaktien eine gute Anlage sein", sagt Stephan Witt von Finum.Private Finance AG. Trotz der Euphorie sollte der Anleger auf eine sinnvolle Verteilung seines Vermögens achten. Der Markt sei mit Liquidität überschwemmt, die irgendwann von den Notenbanken zurückgefahren werde, "das wird früher oder später auch die Aktienmärkte treffen", so der Analyst. Im Moment werde aber vorrangig in die Aktien investiert, weil das Zinsniveau so niedrig ist und nicht wegen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens.

Die Höhe der Dividendenzahlungen ist ein Stück weit Unternehmenspolitik. Beim Dax sind es zwischen 30 und 50 Prozent des Gewinns nach Steuern, die an die Aktionäre fließen. Nicht alle Dax-Unternehmen sind gleich attraktiv, wie die ersten Hauptversammlungen zeigten. Die ThyssenKrupp AG strich die Dividende nach einem katastrophalen Geschäftsjahr gleich ganz. Siemens zahlte wie im Vorjahr drei Euro je Aktie an die Aktionäre. Das entspricht 3,6 Prozent Rendite bezogen auf den aktuellen Kurs. Die Siemens-Anleihe vom September 2012 rentiert aktuell nur bei 1,8 Prozent. Allein diese Zahlen zeigen deutlich, in welchem Dilemma die Anleger aktuell stecken.

Ein Indikator, um solche Unternehmen zu finden, ist die Dividendenrendite - die erwartete Ausschüttung im Verhältnis zum Kurs. "Ein Negativbeispiel ist die Deutsche Telekom, die zum Teil die ausgezahlten Dividenden nicht verdient hat", unterstreicht Karl-Heinz Köffler, Geschäftsführer der I.C.M. Vermögensberatung in Mannheim. "Das führt dann zu Kursverlusten." In der Regel hätten Dividendenwerte allerdings ein solides Geschäftsmodell und könnten kontinuierlich Gewinne ausschütten.

Eine Aktie nur nach dem Kriterium Dividende auszuwählen, sei der falsche Ansatz. "Eine Aktie schwankt in ihrem Kurs. Was bringt mir die hohe Dividende, wenn ich auf der anderen Seite hohe Kursverluste erleide", meint Witt. Das zeige die Entwicklung bei den Energieversorgern Eon oder RWE. Trotzdem gibt es Vorteile: Unternehmen, die über Jahre stabile Dividenden zahlen, arbeiten meist solider. "Entscheidend ist, dass die Dividenden auch erwirtschaftet werden", ergänzt Köffler. "Hat das Unternehmen in der Vergangenheit stets Dividenden bezahlt und diese sogar kontinuierlich erhöht, so ist dies der beste Garant für steigende Kurse". Außerdem schwanke in der Regel der Gesamtgewinn - bestehend aus Dividende und Kursgewinn - für den Anleger weniger stark, als wenn man ausschließlich auf den Kursgewinn setzt.

Bei der Auswahl der Unternehmen kommt es also immer auf die Gesamtlage an. Wer auf attraktive Ausschüttungen setzt, sollte neben dem deutschen Leitindex auch die internationalen Märkte auf dem Schirm haben - sei es im Euroraum, USA oder im Bereich der Schwellenländer. Darüber hinaus seien die Branchen Telekommunikation und Konsum momentan unterbewertet, erklärt Karl-Heinz Köffler. "Die Konsumaktien sind bei einer relativen Betrachtung auf einem attraktiven Niveau", so der Vermögensprofi.

Doch bei aller Euphorie sollte man nicht alles auf eine Karte setzen, warnen die Experten. Aktienkurse könnten wieder sinken, das Sparbuch nicht. "Für langfristig entbehrliches Geld sind Anlagen in dividendenstarke Aktien eine Alternative", sagt der Vermögensverwalter aus Mannheim. Wer nur kleinere Beträge zur Verfügung hat, könne auch in einen Fonds investieren, der eine Dividendenstrategie verfolgt, sagt Finum-Finanzprofi Witt. Allerdings sei nur eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen hinweg eine erfolgversprechende und nachhaltige Anlagestrategie.