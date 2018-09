Auf der letzten Drupa vor vier Jahren hatte Heidelberg mit den Maschinen des ganz großen Formats, also für Bogenbreiten bis zu 162 Zentimetern, einen echten Knaller präsentiert. Dieses Mal schien es beim Weltmarktführer in Sachen Innovationen um einiges ruhiger zuzugehen. Richtig ist dieser Eindruck jedoch nur auf den ersten Blick.

Die ganz großen Highlights waren es vielleicht nicht und konnten es diesmal auch gar nicht sein. Dennoch hat es Heidelberg auf der weltweit größten Messe für Druck und Papier wieder geschafft, mehr als 60 neue Produkte und Lösungen zu präsentieren. Keiner der größten Wettbewerber aus Deutschland oder aus Japan konnte da auch nur annähernd mithalten. Im Mittelpunkt standen dabei Innovationen, die die Produktivität durch kürzere Rüstzeiten weiter erhöhen, Prozesse immer mehr automatisieren, die Makulatur verringern und vielfältige Veredelungsmöglichkeiten bieten. Lösungen für die umweltgerechte Druckproduktion ziehen sich wie ein roter Faden durch das komplette Lösungsangebot.

Mit den Speedmaster SX-Modellen stellte Heidelberg auf der Drupa eine komplett neue Baureihe für das kleine, das mittlere und für das große Format vor. Diese Reihe schlägt einen Bogen von der Spitzentechnologie der Speedmaster XL-Klasse und der bewährten Plattform der Speedmaster SM. Vor allem Werbedrucker in Schwellenländern und mittelgroße, jedoch wachstumsstarke Kunden in reifen Industrienationen hat Heidelberg hier im Blick. Auf dem 6300 Quadratmeter großen Messestand in der Halle 1 haben sich die SX-Modelle in den 14 Messetagen als echter Verkaufsschlager erwiesen. Das ausgestellte Modell SX 102 mit acht Farben und Wendeeinrichtung ging nach dem Ende der Messe nicht wieder zurück nach Heidelberg, sondern direkt den Rhein hinauf in die Druckerei Görres in Neuwied.

Premiere auf der Drupa feierte auch die Anicolor-Baureihe in der Formatklasse 50 mal 70 Zentimeter. Das Besondere an ihr: Durch den Einsatz einer speziellen Farbwerktechnologie fallen rund 90 Prozent weniger Makulaturbögen an. Dies bedeutet, dass Druckaufträge häufig schon ab dem zehnten Bogen die gewünschte Qualität erreichen.

Ab dem Jahr 2004 war die Speedmaster XL 105 das Flaggschiff der Heidelberg-Modelle. Die Maschine wurde nun unter dem Namen Speedmaster XL 106 für den industriellen Werbe-, Etiketten- und Verpackungsdruck noch einmal deutlich weiterentwickelt. 18 000 Bogen pro Stunde kann sie bedrucken, fünf in jeder Sekunde und das ebenfalls im Wendebetrieb, also beim Druck auf beiden Seiten. Die Produktivitätssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell beziffert Heidelberg mit 20 bis 30 Prozent. Auch diese Maschinen gingen auf der Drupa "wie geschnitten Brot", vor allem Kunden aus Großbritannien schienen auf sie förmlich gewartet zu haben. Die Anton-Group aus Laindon östlich von London bestellte gleich drei XL 106, zwei mit zehn Farben, eine mit 12, alle mit Wendung. Anton ist seit längerem einer der größten Kunden von Heidelberg überhaupt.

Neu auf der Drupa war auch, dass Heidelberg erstmals wieder unter eigenem Namen Digitaldruckmaschinen anbot - und auch verkaufte. Die vom Kooperationspartner Ricoh entwickelten und gebauten Maschinen für kleinere mit mittlere Auflagen im Werbedruck kommen unter dem Namen Heidelberg Linoprint C auf den Markt.