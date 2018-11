Düsseldorf (dpa) Die Richtung ist klar: Bankfilialen werden in Zukunft seltener zu finden sein. «Der Trend ist klar zu erkennen», hat Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen beobachtet. «Immer mehr Filialen werden geschlossen.» Für Kunden muss das aber kein Problem sein. «Sie müssen nur ein für sich passendes Kontomodell finden.» Drei Punkte, auf die es ankommt:

Geldabheben: Die Versorgung mit Bargeld ist wichtig. «Hier kommt es unter anderem darauf an, wo Sie wohnen», sagt Oelmann. Wer in der Stadt wohnt, braucht oft nicht lange nach dem nächsten passenden Geldautomaten zu suchen. «Auf dem Land kann das schon schwieriger sein.» Doch auch hier gibt es Alternativen: «Kunden einiger Geldinstitute können auch an Tankstellen oder Supermärkten Bargeld bekommen.» Mit Kreditkarten lässt sich außerdem oft an Geldautomaten fremder Geldinstitute Geld abheben.

Beratung: Egal ob es um Geldanlage oder Kredite geht - Beratung findet in der Regel noch in der Filiale statt. «Viele Verbraucher legen darauf nach wie vor großen Wert», sagt Oelmann. Wird nun die vertraute Filiale geschlossen, können Verbraucher überlegen zu wechseln. Allerdings bieten viele Geldinstitute inzwischen auch Beratung über das Internet an. Das kann den Weg in die Filiale ersparen.

Kontoauszüge: Geldinstitute müssen Kunden regelmäßig über Kontobewegungen informieren. «Bei vielen Instituten erhält man seine Kontoauszüge online», sagt Oelmann. Dann kann man die Dokumente auf dem heimischen Computer archivieren. «Wer lieber Papierauszüge möchte, muss sie sich meist selber am Kontoauszugsdrucker abholen», sagt Oelmann. Wer das versäumt, bekommt die Übersicht meist zugeschickt. «Hier werden aber unter Umständen Gebühren fällig», sagt die Verbraucherschützerin. Daher kann es sich lohnen, den Weg zum Kontoauszugsdrucker selbst zu übernehmen.