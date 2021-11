In Clausthal-Zellerfeld im Oberharz kam der Winter bereits am Freitag. Ursache für den Wetterumschwung sind zwei Tiefdruckgebiete über Skandinavien und dem westlichen Mittelmeer. Foto: Frank Neuendorf/dpa

Bereits am Freitag brachte der nahende Winter etwas Schnee im Bayerischen Wald und an den Alpen. Hier ein Blatt im Englischen Garten in München. Foto: Katrin Requadt/dpa

Der Erbeskopf - höchster Berg in Rheinland-Pfalz - hat sich in eine Winterlandschaft verwandelt. Foto: Harald Tittel/dpa

Offenbach (dpa) - Oben weiß und unten grün - so fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter in den kommenden Tagen zusammen. Das Tief "Andreas" mache es sich über Mitteleuropa gemütlich und sorge für weitere Niederschläge, teilte der DWD in Offenbach mit.

In Lagen oberhalb von etwa 300 bis 400 Metern falle am Sonntag und Montag Schnee, darunter sei es meist Regen, Schneeregen oder allenfalls nasser Schnee. "Wer also eine Rodelpartie oder Schneeballschlacht plant, sollte in die höheren Lagen der Mittelgebirge fahren oder hinaufwandern", riet der DWD.

Bewegung komme am Dienstag in die Wetterlage. Im Südosten könne es noch bis in tiefe Lagen schneien, im Bergland sei sogar "erheblicher Neuschneezuwachs" denkbar, im Tagesverlauf steige die Schneefallgrenze dann aber deutlich an. Von Nordwesten wiederum zieht laut DWD die Warmfront eines Sturmtiefs über der Nordsee auf und bringt "richtig Schwung in die Wetterküche".

© dpa-infocom, dpa:211127-99-162157/7