Almaty (dpa) - In Kasachstan in Zentralasien ist es am Mittwoch zu neuen gewaltsamen Protesten gegen hohe Gaspreise gekommen.

Demonstranten haben in der Stadt Almaty Medienberichten zufolge die Verwaltung gestürmt. Die Agentur Tengrinews veröffentlichte ein Video, das zeigte, wie Flammen aus der rechten Seite des Gebäudes schlugen. Das Militär hatte die Verwaltung zunächst mit Metallgittern abgesperrt. Schwarzer Rauch stieg auf. Zu sehen war eine große Menschenmenge am Eingang. Augenzeugen hätten berichtet, dass Demonstranten in das Gebäude gelangt seien, berichtete die Agentur weiter.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch war es in Almaty zu Zusammenstößen zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei gekommen. Den Behörden zufolge wurden 190 Menschen verletzt, darunter 137 Polizisten. 40 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Das Innenministerium der autoritär geführten Republik sprach am Morgen von landesweit mehr als 200 Festnahmen.

Die Demonstranten beklagen nach eigenen Angaben deutlich gestiegene Preise für Flüssiggas an den Tankstellen. Zunächst konzentrierte sich der Protest nur auf die Stadt Schangaösen im Westen der Republik. Die Demonstrationen haben sich mittlerweile auf mehrere Städte und Dörfer ausgeweitet. Als Konsequenz trat die Regierung zurück.

