Welches Studium passt zu mir? Wie ist das Studium aufgebaut? Wie bewerbe ich mich? Das sind Fragen, auf die Studieninteressierte bei den Orientierungstagen Antworten bekommen. Vom 9. - 23. März informieren Universitäten, Hochschulen und Arbeitsagenturen über die verschiedenen Studienangebote in der Region. Unter dem Motto „Startschuss Orientierung“ beginnen die Orientierungstage am 9. März mit einem Informationstag. Dieser findet von 16-19 Uhr in der Agentur für Arbeit in Mannheim (M3a, 68161 Mannheim) statt. 22 Hochschulen aus der Region werden vertreten sein und über ihr Angebot informieren.

Zudem gibt es Vorträge zu den Themen „Wege zur Studienentscheidung“, „Bewerbung und Zulassung – worauf kommt es an“ und „Studienorientierung für Eltern“.

Beraterinnen und Berater der Arbeitsagenturen helfen darüber hinaus dabei, berufliche Interessen und Fähigkeiten zu erkunden.

Im zweiwöchigen Programm bis zum 23. März können sich die Teilnehmer in Einzelveranstaltungen zielgerichtet über einzelne Studienfächer, berufliche Tätigkeiten und Berufsfelder informieren.

In der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69-71, finden im Rahmen der Orientierungstage in Raum 335 folgende Veranstaltungen statt:

Traumberuf Arzt!?

Montag, 12.03.2018, 14:30 Uhr

In Deutschland gibt es seit Jahren etwa fünfmal mehr Bewerber als Medizinstudienplätze. Der Beruf des Arztes verspricht gesellschaftliche Anerkennung und ein gutes Gehalt. Aber wie sieht der Alltag eines Arztes tatsächlich aus? Dr. Zeuner, Präsident der Ärztekammer Nordbaden und Vorsitzender der Ärzteschaft Heidelberg berichtet über die Anforderungen des Arztberufes, über den Arbeitsalltag und die täglichen Herausforderungen und beantwortet die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern rund um den Beruf.

Alternativen zum/Umwege ins Medizinstudium

Montag, 12.03.2018, 16:00 Uhr

Medizin gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Studiengängen. Der Zugang zum Studium scheint nur den Einser Schülern vorbehalten. In dieser Veranstaltung geht es darum, Umwege ins Studium vorzustellen. Dazu gehören zum Beispiel Ausbildungen, Auslandsstudium und Tests. Ebenso sollen aber Alternativen aufgezeigt werden, denn es gibt im Gesundheitsbereich eine große Auswahl an Berufen und Studiengängen, die häufig weniger bekannt sind.

FSJ und Bundesfreiwilligendienst

Dienstag, 13.03.2018 – 14:30 Uhr

Für ein FSJ kann es viele Gründe geben, beispielsweise etwas Sinnvolles tun, Wartezeit für ein Studium überbrücken, die Chance auf einen Studienplatz verbessern,

Zeit für eine fundierte Berufsentscheidung gewinnen. Auch Einsatzmöglichkeiten im Bereich Sport, Natur, Umwelt, Kultur werden vorgestellt. Ebenso werden Fragen zu Bewerbung, Dauer, Finanzierung und den Programmen in Deutschland beantwortet

Überbrückungsmöglichkeiten nach dem Abitur

Dienstag, 13.03.2018, 15:30

Wer nach dem Abi erst mal eine Pause machen möchte, hat viele Möglichkeiten im In- und Ausland. Im Vortrag werden die verschiedenen Wege vorgestellt und Tipps zu Voraussetzungen, Bewerbungsverfahren und Realisierung gegeben. Vorgestellt werden u.a. Freiwilligendienste, AuPair, Jobs, Praktika, Studienvorbereitungskurse.

Ausbildung mit Abi - Lohnt sich das?

Mittwoch, 14.03.2018, 14:30 Uhr

Nicht für jeden kommt ein Studium in Frage. Wer eine Alternative zum Studium sucht, findet Ausbildungsberufe für Abiturienten, in denen Aus –und Weiterbildung miteinander verknüpft werden. In vielen Berufen wird mittlerweile das Abitur von den Arbeitgebern erwünscht, vor allem in kaufmännischen und technischen Berufen. Auch ohne Studium bieten sich viele Karrieremöglichkeiten. Im Vortrag werden die verschiedenen Ausbildungsberufe und die Perspektiven in diesen Berufen vorgestellt.

Fremdsprachen - genau mein Ding

Donnerstag, 15.03.2018, 14:30 Uhr

Welche Studiengänge/Ausbildungen gibt es für mich als Fremdsprachen-Fan? Fremdsprachen als Studium oder in Kombination mit anderen Fächern? Entdecke die Möglichkeiten!

Studieren mit Praxisbezug, duale Angebote im Überblick

Montag, 19.03.2018, 14:00 Uhr

Duale Studiengänge sind sehr beliebt! In dieser Veranstaltung werden Ihnen die verschiedenen Studienmöglichkeiten gezeigt und Fragen hierzu beantwortet. Sie erfahren Näheres zum Ablauf, zum Bewerbungsverfahren, zu den Standorten und zu aktuellen Stellenausschreibungen.

Art Director oder Webautor - Ich mach was mit Medien

Dienstag, 20.03.2018, 14:30 Uhr

Es wird ein Überblick über das Berufsfeld "Medien" gegeben. Ausbildungswege, Studiengänge, Anforderungen, Besonderheiten der spannenden Medienbranche werden vorgestellt.

Was? Wo? Wie? Orientierungshilfen und Recherchewege zum Thema Studium und Ausbildung

Mittwoch, 21.03.2018, 14:30

Was möchte ich nach der Schule machen? Wo kann ich studieren oder eine Ausbildung beginnen? Wie muss ich vorgehen? Das Internet bietet eine unüberschaubare Fülle von Informationen zum Thema Ausbildung und Studium. Die Veranstaltung gibt einen Überblick über das Onlineangebot und stellt Ihnen die wichtigsten Internetseiten vor.

Die Teilnehmer erhalten ein Merkblatt zum Mitnehmen. Einer erfolgreichen Recherche steht dann nichts mehr im Weg!

Soziale Berufe im Überblick

Donnerstag, 22.03.2018, 14:30 Uhr

Mein Beruf soll mit Menschen zu tun haben - soziale Berufe im Überblick:

Beraten, erziehen, betreuen, organisieren – die Aufgaben in einem sozialen Beruf können sehr vielfältig sein. Es werden sowohl die Ausbildungen als auch Studiengänge vorgestellt und die jeweiligen Tätigkeitsfelder exemplarisch erläutert.

Das Gesamtprogramm der Orientierungstage Rhein-Neckar wird an die Schülerinnen und Schü-ler der Oberstufe verteilt, liegt in den Berufsinformationszentren (BiZ) der Agenturen für Arbeit aus und ist im Internet abrufbar unter: www.orientierungstage-rhein-neckar.de