Im Rahmen der Vortragsreihe Biz&Donna lädt die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, Petra Bölle, in Zusammenarbeit mit der deutschen Rentenversicherung alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung ein.

Für viele Berufsrückkehrer ist der Minijob ein erster Schritt zurück ins Arbeitsleben. Aber ist der Minijob wirklich eine Alternative zu einer

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder ist er eine Sackgasse?

Die Tatsache, dass viele Frauen ausschließlich geringfügig arbeiten, hat erhebliche Folgen für die eigene Existenzsicherung - heute und im Alter.

„Gut informiert zu sein, ist deshalb entscheidend für die weitere Lebensplanung“, ist sich Bölle sicher.

Thomas Tallafuss von der Deutschen Rentenversicherung wird Antworten auf folgende Fragen geben:



- Worin liegt der Unterschied zwischen Minijob und Midijob (Gleitzone)?

- Welche Rechte und Pflichten ergeben sich daraus?

- Welche Auswirkungen hat ein Mini- oder Midijob auf die Rente?

- Welche Rolle spielt der Mindestlohn?

Die kostenfreie Veranstaltung findet am 15.5.2018 um 9.00 in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr. 69-71, in Raum 335 statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Dauer ca. 2 Stunden.

Bei Fragen wenden Sie sich an Petra Bölle unter 06221/524220.