Die Agentur für Arbeit in Heidelberg mit dem Berufsinformationszentrum und den Geschäftsstellen in Eberbach, Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch bleiben am Mittwoch, den 21. März 2018, wegen einer internen Veranstaltung vormittags geschlossen.

Wer an diesem Tag persönlich Leistungen beantragen will, kann dies ohne Nachteile am Donnerstag, den 22. März, nachholen. Terminierte Beratungsgespräche am Nachmittag finden statt.

Nicht betroffen von der Schließung ist der Bereich der Grundsicherung (SGB II) – also das Jobcenter Heidelberg und die Standorte des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis.