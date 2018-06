Ihre Bewerbung hat Interesse geweckt und Sie werden zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Jetzt gilt es, selbstbewusst und gut vorbereitet in das Gespräch

zu gehen. Die Berater/Innen des Hochschulteams klären zunächst die häufigsten Fragen:





Wie bereite ich mich vor?

Wie läuft ein Vorstellungsgespräch ab?

Wie hinterlasse ich einen guten Eindruck?

Wie gehe ich mit heiklen Fragen um, wie z.B. nach der Gehaltsvorstellung.

Worauf achten Personalverantwortliche?





Im Workshop haben Sie die Möglichkeit das Gehörte direkt einzusetzen und

zu üben. Der Workshop findet in Raum 335 der Agentur für Arbeit Heidelberg in der Kaiserstr. 69/71 statt und beginnt um 13:00 Uhr.

Der Workshop ist für Studierende und Absolventen kostenlos.



Bitte melden Sie sich per E-Mail an:

Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de