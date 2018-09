Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, Petra Bölle, lädt zusammen mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, Fachbereich Teilhabegerechtigkeit am Arbeitsmarkt, im Rahmen der „Frauenwirtschaftstage 2018“ alle Interessierten zu einem informativen Frauenfrühstück ein.

Zu Beginn wird Frau Nina Teutsch von der SAP SE einen Impulsvortrag zum Thema „Personalauswahl - darauf achten Unternehmen“ halten. In einer offenen Gesprächsrunde zum Thema Wiedereinstieg in den Beruf für Frauen haben Sie danach die Möglichkeit in einem unverbindlichen Rahmen ihre Fragen zu stellen. Sprechen Sie mit Expertinnen der Agentur für Arbeit, der Kontaktstelle Frau und Beruf, des Kinder und Jugendamtes der Stadt Heidelberg und der VHS Heidelberg über dieses Thema.

Die Expertinnen geben Auskunft zur Planung ihres beruflichen Wiedereinstiegs und zur Selbständigkeit. Sie beantworten auch Fragen zur Kinderbetreuung in Heidelberg und zu Weiterbildungsmöglichkeiten.

Das Frauenfrühstück findet in der Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Str. 76, von 9:00 – 12:30 statt. Es wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro vor Ort für das Frühstück erhoben.

Anmeldungen sind unter dem Stichwort „Frauenfrühstück“ bis zum 18.10.18 bei Bettina Rothhaas unter beruf@vhs-hd.de möglich.

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie an: Petra Bölle 06221/524220 oder schreiben Sie an Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de