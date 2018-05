„Fachkräfte in der Altenpflege werden händeringend gesucht“, weiß Petra Bölle, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, bei der Begrüßung der Teilnehmer. „2017 waren bundesweit durchschnittlich 23.300 Stellen im Bereich der Altenpflege bei der Agentur für Arbeit gemeldet, davon 14.900 für examinierte Altenpfleger und Altenpflegerinnen.

Der Fachkräftemangel in der Altenpflege fokussiert sich hauptsächlich auf examinierte Kräfte, deswegen unterstützen wir nach unseren Möglichkeiten alle Interessierten bei der Weiterbildung zum examinierten Altenpfleger“, verspricht Bölle. Sie machte zudem darauf aufmerksam, dass von den 561.000 versicherungspflichtig Beschäftigten in der Altenpflege im letzten Jahr 84% Frauen waren. „Auch Männern bietet die Altenpflege

nach einer Familienpause oder als Quereinsteiger eine gute Berufsperspektive“, macht Bölle deutlich. „Wir bieten Wiedereinsteigern Beratung zum Thema Qualifizierung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie an“, so Bölle weiter....

Fragen zum Thema Wiedereinstieg oder Quereinstieg beantwortet Ihnen Petra Bölle.

Sie erreichen Sie telefonisch unter 06221 / 524 220 oder per E-Mail: Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de

Sie finden Informationen zum Thema auch unter: www.dasbringtmichweiter.de