Was bedeutet die Digitalisierung für Arbeitnehmer? Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten sind bei Unternehmen gefragt? Welche Trends gibt es im Personalwesen?

Diese Fragen stellen sich die Berufsberater und Arbeitsvermittler der Agentur für Arbeit Heidelberg. Damit sie die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Digitalisierung im Bereich Personal und Recruiting kennen, ging Wolfgang Heckmann, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg, auf Dr. Rupert Felder, Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Heidelberg und Personalchef der Heidelberger Druckmaschinen AG, zu. Er bat ihn, den Arbeitsvermittlern aus der betrieblichen Praxis zu berichten. Unterstützt wurde er dabei von den beiden operativen Personalleitern Peter Leidig und Marco Pfeifer am Produktionsstandort Wiesloch-Walldorf mit rund 5.000 Beschäftigten.

Die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung sind im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Heidelberg ein ständiges Thema. Heidelberger Druckmaschinen ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Heidelberg größter Arbeitgeber im Produzierenden Gewerbe und Technologieführer in ihrem Bereich. Heidelberg-Personalchef Felder: „Die digitale Transformation hat Auswirkungen auf die bestehenden Arbeitsplätze und auf den Arbeitsmarkt.“ Felder erläuterte den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit welcher Wandel sich im Geschäftsmodell des Druckmaschinenherstellers und in einzelnen Berufen vollzieht. Derzeit durchlaufe der Weltmarktführer einen tiefgreifenden Veränderungsprozess, um im Rahmen der Digitalisierung Wettbewerbsvorteile zu sichern.

„Früher gab es nur das Berufsbild des Schlossers und des Elektrikers, dies hat sich zum Mechatroniker entwickelt“ so Felder. Heute kämen neue Berufsbilder wie Software-Entwickler oder Marketingexperten für das Internet hinzu. Auch die Inhalte der Berufsausbildung hätten sich geändert; vor allem auch die Arbeitsweise geht hin zu Teams und flachen Hierarchien. Mitarbeiter und Führungskräfte brauchen dafür eine Vielzahl an spezifischen Kompetenzen. Wichtig ist in allen Berufen, dass man offen für neue digitale Anwendungen ist und bereit ist, sie zu lernen und anzuwenden, so die Zusammenfassung der Personalleitung der Heidelberger Druckmaschinen.

In einer Gesprächsrunde bekamen die Mitarbeiter der Agentur ihre Fragen von Praktikern beantwortet, von den Änderungen im Anforderungsprofil bis hin zu arbeitsrechtlichen Herausforderungen der digitalen Welt. Der Austausch zwischen Arbeitsvermittlern

und Arbeitgebern zum Thema Digitalisierung wird in den nächsten Monaten noch in weiteren Branchen fortgesetzt, so dass die Arbeitsvermittler stets auf dem neuesten Stand sind, um die Herausforderungen mit ihren Kundinnen und Kunden gemeinsam bewältigen zu können.