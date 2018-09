Am 18. Januar 2018 beraten Lehrerinnen und Lehrer der unten genannten beruflichen Schulen in der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr in der 2. und 3. Ebene der Agentur für Arbeit Heidelberg interessierte Bewerber für 2018. Schülerinnen und Schüler können hier, gerne auch mit den Eltern, die Angebote von verschiedenen Schulen aus der Region zur Berufsvorbereitung und zur Fachschulreife, Fachhochschulreife oder zum Abitur kennenlernen. Lehrerinnen und Lehrer der Schulen informieren

Sie über die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen und stehen für weitere Fragen zur Verfügung.

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg ist mit einem eigenen Stand vertreten und informiert ergänzend zum Thema „Duale Ausbildung“.

Informationen gibt es über Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung und Ausbildung im/an:

• Berufseinstiegsjahr (BEJ)

• Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)

• Berufsfachschulen

• Berufskollegs

• Berufsoberschulen und

• Beruflichen Gymnasien.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Vertreten sind Schulen aus:

Altlußheim:

- Markus Schule

Eberbach:

- Theodor-Frey-Schule

Heidelberg:

- Carl-Bosch-Schule

- F+U Privatschulcentrum

- Johannes-Gutenberg-Schule

- Julius-Springer-Schule

- Marie-Baum-Schule

- Willy-Hellpach-Schule

- Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg

Neckargemünd:

- BFS am Berufsbildungswerk

- Hör-Sprachzentrum

- Stephen-Hawking-Schule

Schwetzingen:

- Ehrhart-Schott-Schule

Weinheim:

- Helen-Keller-Schule

Wiesloch:

- Hubert-Sternberg-Schule

- Louise-Otto-Peters-Schule (auch mit Standort Hockenheim)

Die Agentur für Arbeit Heidelberg mit dem Berufsinformationszentrum ist in der

Kaiserstraße 69/71, 69115 Heidelberg.

E-Mail: Heidelberg.BIZ@arbeitsagentur.de

BiZ-Telefon: 06221 524-484