Wir befinden uns in einem nie dagewesenen Umbruch in der Arbeitswelt. Die digitale Transformation hat zu Brüchen in ganzen Industriezweigen geführt. Einen deutlichen Wandel in Richtung Digitalisierung erleben wir in der Bürowelt mit der Cloud Technologie und in der produzierenden Industrie unter dem Begriff Industrie 4.0/Internet of Things.



Was erwartet Studierende beim Übergang in die Arbeitswelt? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus und wie bereite ich mich darauf vor?

Dieser Frage widmen sich Eileen Spitzmesser und Walter Lahmann von Lutz und Grub.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 12 Juni 2018 um 18:00 Uhr in Hörsaal 5 der Neuen Uni statt.