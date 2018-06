Am Mittwoch, den 13. Juni 2018, bietet das Hochschulteam den nächsten individuellen Bewerbungsunterlagen-Check für Studierende und Absolventen an. Sind Sie unsicher, ob die Bewerbungsunterlagen wirklich „passen“? Sind die Unterlagen aussagekräftig und interessant genug, so dass man Sie kennenlernen will? Holen sie sich fachkundigen Rat! Beraterinnen und Berater des Hochschulteams der Agentur für Arbeit Heidelberg nehmen sich Zeit, um die Unterlagen in einem Gespräch kritisch durchzusehen. Sie geben Tipps und Anregungen, was bei Formulierung und Gestaltung überdacht oder optimiert werden könnte.Selbstverständlich bleibt auch Raum für sonstige Fragen rund um das Thema Bewerbung. Eine Anmeldung per Mail ist erforderlich und ab sofort möglich:

Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de

Sie bekommen daraufhin Ort und Zeit für den individuellen Termin genannt.

Wo? Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71.