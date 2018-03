Am 16. März 2017 findet in der Agentur für Arbeit Heidelberg die nächste Elternveranstaltung im Rahmen der Reihe Coach your kids statt. Das Thema an diesem Abend: Traumberuf Prinzessin oder Rennfahrer… Wie helfe ich meinem Kind bei der Berufswahl?

Sie bekommen wertvolle Tipps, wie sie Ihr Kind auf der Suche nach seinem Beruf unterstützen können.



Eltern sind wichtige Ratgeber für ihre Kinder bei der Wahl des Berufes. Sie kennen die Interessen, Fähigkeiten und die Persönlichkeit ihrer Kinder am besten. Erfahren Sie, welche Medien Ihnen und ihrem Kind für die Berufswahl zur Verfügung stehen und wie Sie Ihr Kind begleiten können. An verschiedenen Stationen haben Sie die Möglichkeit zu erfahren, welche Interessen und Fähigkeiten ihrer Kinder in den verschiedensten Berufen gefragt sind. Berufsberater/innen unterstützen sie hierbei und beantworten gerne alle Fragen zum Thema Berufswahl.



Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und findet im Raum 733, in der 7. Ebene, statt.



Für die Veranstaltung am 16. März ist keine Anmeldung erforderlich.

Beginn: 19:00 Uhr, Ende gegen 21:00 Uhr.

Veranstaltungsort: Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71, 7. Ebene.

Parkplätze stehen im Innenhof zur Verfügung.

Bei Fragen bitte E-Mail an: Heidelberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de