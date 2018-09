Eltern Tipps für die Unterstützung ihrer Kinder bei der Berufswahl zu geben – das ist Ziel dieser Veranstaltungen der Berufsberatung.



Eltern von Abiturienten, die ihr Kind unterstützen möchten, haben am 26. Februar die Möglichkeit, Informationen über die Berufs- und Studienwahl sowie über aktuelle Trends zu erhalten.



Die Abiturientenberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg informiert in einem Vortrag zu folgenden Themen:

• Überblick über regionale Studienmöglichkeiten

• Überbrückungsmöglichkeiten nach dem Abi

• Ausbildungsmarkt für Abiturienten



Der Vortrag beginnt um 19:00 Uhr und findet im Sitzungssaal in der 7. Ebene statt.



Für die Beantwortung individueller Fragen stehen Abiturienten- und Berufsberater/-innen bereit.





Für die Veranstaltung am 26. Februar ist keine Anmeldung erforderlich.

Beginn 19:00 Uhr, Ende gegen 21:00 Uhr.

Veranstaltungsort: Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71, 7. Ebene.

Parkmöglichkeiten im Hof.



Bei Fragen bitte E-Mail an: Heidelberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de