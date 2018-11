Typisch! Jungen wählen häufig Berufe aus dem Handwerk oder der Industrie. Berufe, die dem sozialen, pflegerischen oder therapeutischen Bereich zuzuordnen sind, sind bei ihnen nicht so gefragt.

Das Magazin "SOZIAL for you" möchte den Blick der Jungen für diese Bereiche öffnen: Deshalb erzählen männliche Auszubildende zum Ergotherapeuten, Altenpflegehelfer oder Heilerziehungspfleger über ihre Tätigkeiten. Die Leser werden über den Berufsalltag und über die Zukunftsaussichten informiert. Zudem wird ihnen der Jungen-Zukunftstag "Boys’Day" vorgestellt: Am 25. April 2013 können sie u.a. Berufe im Pflege- und Gesundheitsbereich, in der Erziehung oder der Verwaltung kennenlernen.

"MINT & SOZIAL for you" kostenlos erhältlich Einzelexemplare des Wendeheftes gibt es ab sofort kostenlos im Berufs-Informations-Zentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Heidelberg. Gegen Gebühr kann das Magazin auch bestellt werden unter 01 80 / 10 02 699-01 (Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min) bzw. arbeitsagentur@dvg-ff.com.

Das Wendeheft MINT & SOZIAL for you

ist Teil der Medienkombination "planet-beruf.de – Mein Start in die Ausbildung", die von der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben wird. Leitmedium ist mit ca. 3,7 Millionen Besuchern und rund 32 Millionen Seitenzugriffen jährlich das Portal www.planet-beruf.de. Im Mittelpunkt des Online-Portals stehen das Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum und das interaktive Bewerbungstraining. Zur Medienkombination gehören zudem weitere Print-Produkte für Schülerinnen und Schüler von Haupt- und Realschulen (Sekundarstufe I), Eltern, Lehrkräfte und Berufsberater/innen.