Für die Schüler stehen jetzt bald die großen Ferien an – da bietet es sich an, auch etwas Zeit für Informationen über die Berufs- oder Studienwahl einzuplanen.



Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Heidelberg gibt es die Gelegenheit, sich in Ruhe einen Überblick – oder auch deutlich mehr – über Berufe und Studienmöglichkeiten zu erarbeiten.



Es steht eine ganze Palette von Informationsmöglichkeiten zur Verfügung – Angebote im Internet, Lesematerialien und Filme.



Auch wer sich derzeit noch fragt: „Was soll ich denn nach der Schule überhaupt machen?“ wird Orientierung finden. So kann z.B. ein Berufswahltest dabei unterstützen, die eigenen Interessen und Stärken richtig einzuschätzen und den passenden Ausbildungsberuf oder Studiengang zu finden.



Wichtig: Alle Vorüberlegungen und Eigeninformationen sind auch für spätere Beratungsgespräche bei der Berufsberatung nützlich!



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und auch interessierte Eltern sind willkommen!



Das BiZ der Agentur für Arbeit Heidelberg ist in der Kaiserstraße 69/71, 69115 Heidelberg.



Öffnungszeiten: Mo + Di 8.00 bis 16.00 Uhr, Mi + Fr 8.00 bis 12.00 Uhr,

Do 8.00 bis 18.00 Uhr.