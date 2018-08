Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet im Wintersemester 2016/17 wieder zahlreiche Informationsveranstaltungen und Workshops für Studierende und Absolventinnen und Absolventen zu den Themen Arbeitsmarkt und Beruf an.

Das Angebot reicht vom Bewerbungsunterlagen-Check bis hin zum Workshop „Bewerbungstraining auf Englisch“.

Alle Themen und Termine sind in kompakter Form im neuen Semesterprogramm zu finden. Weiter gibt es dort auch Hinweise zum gesamten Dienstleistungsangebot des Hochschulteams, zu Publikationen, Selbstinformationsmöglichkeiten, wichtige Anschriften und Kontaktdaten.



Die Infobroschüre mit der Zusammenstellung aller Veranstaltungen liegt bei den Fakultäten aus und kann auch beim Hochschulteam direkt bezogen werden.

Auf der Website des Hochschulteams ist sie als PDF abzurufen:

www.arbeitsagentur.de/heidelberg >Bürgerinnen und Bürger >Akademiker



Die Veranstaltungen und Termine des Hochschulteams, bei denen Themen und Fragestellungen rund um den Berufseinstieg aufgegriffen werden, sind im Internet auf den Seiten der Agentur für Arbeit Heidelberg zu finden.

(www.arbeitsagentur.de/heidelberg - Veranstaltungen vor Ort)





Eine „offene Sprechstunde“ des Hochschulteams findet an Dienstagen von 11:00 bis 15:00 Uhr in den Räumen der Zentralen Studienberatung und Studieninformation, Seminarstraße 2, im 1. OG statt und am 1. + 3. Freitag eines Monats von 10:00 bis 12:30 Uhr in der Servicestelle der Zentralmensa im Neuenheimer Feld 304 (Infobox).



An der SRH Heidelberg finden Sprechstunden am 26.10.16, 23.11.16 und 14.12.16 von 13-15 Uhr statt.



Dort beantworten die Berater des Hochschulteams Fragen der Studierenden und Absolventinnen und Absolventen zu allen Anliegen rund um Arbeitsmarkt, Stellensuche, Bewerbung und berufliche Entscheidungsfindung.



Anfragen richten Sie bitte an:

heidelberg.hochschulteam@arbeitsagentur.de