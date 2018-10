Am 24. Juli trat der neue Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Heidelberg erstmals zusammen. Die neuen Mitglieder wurden durch den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg berufen.

Zum Vorsitzenden wurde gewählt Mirko Geiger, 1. Bevollmächtigter in Heidelberg – IG Metall Rhein-Neckar. Stellvertretender Vorsitzender wurde Dr. Rupert Felder, Leiter Personal bei Heidelberger Druckmaschinen.

Der Vorsitz wechselt jeweils jährlich zwischen der Gruppe der Vertreter der Arbeitnehmer und der Gruppe der Vertreter der Arbeitgeber. Der Verwaltungsausschuss ist drittelparitätisch zusammengesetzt und hat 12 Mitglieder, jeweils vier Vertreter der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der Öffentlichen Körperschaften.

Erforderlich wurde die Neuberufung des Verwaltungsausschusses, weil sich im Rahmen einer Neuabgrenzung von Bezirken bei Arbeitsagenturen Änderungen ergeben haben: Seit dem 1. Juli 2012 sind die Geschäftsstellen Schwetzingen und Weinheim jetzt der Agentur für Arbeit Heidelberg zugeordnet.

Info: Bei jeder Agentur für Arbeit besteht ein Verwaltungsausschuss. Dieser arbeitet mit der jeweiligen Geschäftsführung der Agentur für Arbeit bei der Erfüllung der gesetzlichen Ziele und Aufgaben der BA vertrauensvoll zusammen. Der Verwaltungsausschuss überwacht die Geschäftspolitik und die Umsetzung der geschäftspolitischen Ziele der Agentur für Arbeit und berät diese bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.