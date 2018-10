Noch immer tragen die Frauen die Hauptverantwortung bei der Kindererziehung/Angehörigenpflege und arbeiten deshalb Teilzeit oder auch in Minijobs.



Nahezu 2/3 aller Minijobber sind weiblich. Auch sind viele Frauen nur geringfügig beschäftigt. Diese Konstellation hat erhebliche Auswirkungen auf die eigene Existenzsicherung, d.h. dass künftige Rentnerinnen weniger Geld zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes haben werden und stärker von Altersarmut bedroht sein werden.



„Gut informiert zu sein, ist deshalb entscheidend für die weitere Lebensplanung,“ merkt die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Gisela Deuer an.



Herr Thomas Tallafuss, der Experte der der Deutschen Rentenversicherung wird auf folgende Fragen eingehen:



Worin liegt der Unterschied zwischen Mini- und Midijob (Gleitzone)?

Welche Rechte, Pflichten ergeben sich aus diesen Beschäftigungs-verhältnissen?

Welche Auswirkungen hat ein Mini- /Midijob auf die Rente?

Wann ist eine Aufstockung im Minijob sinnvoll?



Interessiert? Dann kommen Sie doch am 10. Mai 2016 um 9:00 Uhr ins BiZ, Raum 335, der Agentur für Arbeit Heidelberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Fragen steht Ihnen die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt zur Verfügung unter 06221/ 524 220.