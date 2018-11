Am 5. Dezember kam Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr, der Grünen - Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wiesloch, wieder die Heidelberger Arbeitsagentur. Da für dieses Gespräch das Thema "Übergang vom Studium in den Beruf" vereinbart worden war, hatte Wolfgang Heckmann, der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Heidelberger Arbeitsagentur, als kompetente Fachfrau Petra Kuhn vom Hochschulteam dazu gebeten.

Der Abgeordnete, er ist Vorsitzender des Arbeitskreises für Wissenschaft, Forschung und Kunst und Mitglied im Europaausschuss, stellte sich und seine Arbeitsschwerpunkte und auch die Erwartungen für das Treffen vor. Petra Kuhn ging eingangs kurz auf die Aufgaben der Berufsberatung insgesamt ein, weiter dann auf die Spezialisierung einer Gruppe von Berufs-beraterinnen und Beratern speziell für die Abiturientinnen und Abiturienten und auf die Schwerpunkte und Aktivitäten des Hochschulteams ein.

Dabei kam nicht nur die gute Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg und anderen Hochschulen zur Sprache, es wurde auch das Semesterprogramm des Teams erläutert, weiter die gut angenommen "offenen Sprechstunden" in den Räumen der Universität, die Beratungsschwerpunkte und vieles mehr. Anhand praktischer Beispiele wurde die Bandbreite der Anliegen und Beratungswünsche anschaulich dargestellt.

Dr. Schmidt-Eisenlohr interessierte sich für die Einschätzung der Chancen für die Uni-Absolventen mit Bachelor-Abschluss. Es folgte ein lebhafter Austausch, auch der Vergleich mit Absolventen von dualen Studiengängen.

Wolfgang Heckmann thematisierte die Bedürfnisse der Arbeitgeber in der Region. Er zeigte in diesem Zusammenhang auch exemplarisch auf, was es an Aktivitäten in Bezug auf Studierende und Diplomanden in der Metropolregion Rhein-Neckar bereits gibt. Ein wichtiges Thema ist für ihn auch immer wieder: Was kann für die Studienabbrecher getan werden?

Auch hier bietet das Hochschulteam Beratung an und in Zusammenarbeit mit der der Heidelberger Universität auch spezielle Informationsveranstaltungen.

Die Frage, wie hier deutlich früher eingewirkt werden kann, führte zur Erörterung von Berufswahlverfahren, der Gründe, warum ein Studium angestrebt oder abgebrochen wird und zur Frage, in welcher Phase (Elternhaus, Schulbesuch, Berufsorientierung, Studienbeginn, Praxisorientierung im Studium ) und durch wen daran gearbeitet werden kann, dass die Zahl der Studienabbrecher kleiner wird.

Das Gespräch wurde wieder als sehr lohnend eingeschätzt, weitere sollen folgen.