Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle oder nach einer Arbeitskraft ist Zeit ein ganz wichtiges Kriterium. Damit sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber noch schneller finden, werden neue, alternative Kommunikations- und Vertriebswege eingesetzt.

Mit dem eService "Kontakt Plus" bietet die Agentur für Arbeit am Standort Heidelberg ihren Kunden nun einen weiteren Zugangsweg an. Ab dem 18. August 2014 können die Kunden in Heidelberg ihre persönlichen Daten für die Meldung bei der Arbeitsagentur selbst in das IT-System der Agentur eingeben. Dafür stehen neu eingerichtete Eingabeterminals zur Verfügung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagentur unterstützen bei Bedarf die ersten Schritte der Dateneingabe. Von den persönlichen Daten, über den Lebenslauf bis hin zu den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten können alle Informationen selbst angelegt und bei Bedarf auch überarbeitet und geändert werden.

Der neue Service hat den Vorteil, dass man dann künftig unabhängig von den Öffnungszeiten der Arbeitsagentur von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus mit den Beratern in Kontakt bleiben kann, die eigenen Daten in der Jobbörse gepflegt werden können und dass Vermittlungsvorschläge oder Bewerbungen online erfolgen können.

Die online-Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit

eService unter www.arbeitsagentur.de



Online-Arbeitsuchendmeldung

Das Ende Ihrer derzeitigen Beschäftigung steht fest oder Sie suchen eine neue Herausforderung - dann melden Sie sich online arbeitssuchend! Sie geben von zu Hause aus Ihre Daten ein, können sofort nach Stellen suchen und sich bewerben. Sie erhalten auch schnell einen Termin für ein persönliches Gespräch.

Arbeitslosengeld beantragen

Sie haben sich bereits persönlich arbeitslos gemeldet und möchten Arbeitslosengeld beantragen? – Dann nutzen Sie den Formulardienst und tätigen Ihre Angaben online! Der Formularassistent unterstützt Sie beim Ausfüllen. Zusätzlich weisen Sie Fehler- und Hinweismeldungen auf mögliche Fehlangaben hin. Den online ausgefüllten Antrag können Sie anschließend ausdrucken und abspeichern. Dies gilt auch für alle weiteren, für die Beantragung notwendigen Vordrucke.

Bewerberprofil veröffentlichen

Erhöhen Sie Ihre Chancen auf einen Arbeit- oder Ausbildungsplatz: Veröffentlichen Sie Ihr Bewerberprofil in der JOBBÖRSE! Ihr Lebenslauf, Ihre Fähigkeiten und andere wichtige Daten sind für potenzielle Arbeitgeber abrufbar - man wird so schneller auf Sie aufmerksam.

Bewerbungsmappe erstellen

Nach Anmeldung in der JOBBÖRSE können Sie schnell und einfach eine eigene Bewerbungsmappe erstellen - geeignet für alle Stellenangebote und Initiativbewerbungen.

Adressänderung melden

Sie sind umgezogen oder möchten Ihre neue Anschrift Ihrer Agentur für Arbeit mitteilen? – Nutzen Sie den Formulardienst und übermitteln Sie Ihre neue Adresse gleich online.

Kundenabmeldung mitteilen

Sie nehmen eine neue Beschäftigung auf, beginnen eine Ausbildung oder möchten sich aus anderen Gründen von der Agentur für Arbeit abmelden? Dieser Formulardienst unterstützt Sie beim Ausfüllen und übermittelt Ihre Abmeldung an Ihre Agentur für Arbeit.

Ortsabwesenheit (Urlaub) beantragen

Sie haben einen Urlaub geplant oder sind aus anderen Gründen für einen gewissen Zeitraum nicht zu Hause und stehen der Arbeitsvermittlung damit nicht zur Verfügung? Mithilfe dieses Formulardienstes können Sie eine Ortsabwesenheit bei Ihrer Agentur für Arbeit beantragen.