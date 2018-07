Am Dienstag, dem 3. Juli, beginnt um 9 Uhr ein ganztägiger Existenzgründer-Workshop. Günther Teichert, beratender Dipl. Volkswirt, und Dr. Kai Blanck vom Uni TT Gründungsmanagement der Uni Heidelberg, werden mit Informationen und Fallstudien vielfältige Fragestellungen mit den Teilnehmern erarbeiten und klären.

Die Veranstaltung wird in der Agentur für Arbeit durchgeführt. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Mail an: Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de

Der Aufbau einer Existenz auf selbständiger Basis will wohl überlegt sein. Erfahren Sie, wo Sie kostengünstig, zum Teil sogar umsonst, Informationen erhalten oder Seminare besuchen können, die auf eine Selbständigkeit vorbereiten.

Nutzen Sie einen "Roten Faden", der die Abfolge der einzelnen Vorgehensschritte folgerichtig zum Ziel führt. Erfahren Sie, wie Sie eine Firma gründen, welche fachlichen und persönlichen Anforderungen an Sie als Unternehmer gestellt werden und welcher Standort geeignet ist. Weiter, welche Rechtsform sich anbietet und welche Auflagen zu erfüllen sind, welche steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Auch in Frage kommende staatliche Finanzierungsprogramme sind Thema, ebenso, wie Sie sich über Werbung und Marketing bekannt machen können, wie der Vertrieb organisiert wird und Aufträge hereingeholt werden.